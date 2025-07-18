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18 июля 2025, 12:00 Читати українською

Стартовала программа поддержки кредитов на энергоэффективность

17 июля Sense Bank и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины подписали соглашение о сотрудничестве, которое дало старт реализации программы поддержки кредитов на энергоэффективность.

17 июля Sense Bank и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины подписали соглашение о сотрудничестве, которое дало старт реализации программы поддержки кредитов на энергоэффективность.

Как отмечают банкиры на своем сайте, согласно положениям программы, микро-, малый, средний и корпоративный бизнес сможет получить компенсацию процентов по кредитам на проекты по повышению энергоэффективности производственного процесса, энергомодернизации предприятий/производителей тепловой энергии, энергосервиса и проектам по внедрению альтернативных видов топлива и альтернативных возобновляемых источников энергии.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению будет компенсировать 12% от годовой ставки для проектов с использованием импортного оборудования и 14% для инициатив с использованием украинского оборудования. То есть для бизнеса ставка составит 9% и 7% годовых соответственно. Срок кредита — до 10 лет.

Так, максимальная сумма кредита может достигать 90 млн грн для предприятий по производству тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, а для поставщиков энергоуслуг доступны кредиты до 20 млн грн. Остальные субъекты хозяйствования могут получить до 60 млн грн.

Во время подписания соглашения о сотрудничестве Андрей Соколов, член правления Sense Bank, отметил, что развитие и поддержка инициатив в области энергоэффективности очень важна для банка.

«Поддержка энергоэффективных проектов была и остается приоритетом в работе Sense Bank. Сегодня, подписывая этот документ, все партнерские стороны открывают новую страницу в поддержке бизнеса и делают еще один шаг к энергетической независимости не только бизнеса, но и всей Украины», — отметил Александр Соколов.

Председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Анна Замазеева, комментируя мероприятие, отметила: «Программа реализуется через механизм добровольных соглашений по энергоэффективности. Это форма партнерства государства и бизнеса, при которой предприятия добровольно берут на себя обязательства по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов, а государство взамен оказывает поддержку: снижает стоимость кредитов, открывает доступ к финансированию и оказывает консультационную поддержку. Такой подход успешно работает в ЕС уже более 40 лет. Европейский опыт показывает, что амбициозные климатические цели могут быть достигнуты не только за счет строгого регулирования, но и за счет партнерства, диалога и общей ответственности».

Ранее в этом месяце Sense Bank принял участие в дискуссии о поддержке зеленой трансформации в сообществах, которая состоялась в рамках проекта MATRA.

Источник: Минфин
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