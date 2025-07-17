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17 июля 2025, 15:15 Читати українською

В Киеве состоялось первое мероприятие про ИИ в бизнесе от Sense Bank и Kyiv IT Cluster

15 июля в креативном пространстве Sense Hub Kyiv прошла первая встреча в рамках нового проекта «ШИФТ», инициированного Sense Bank и Kyiv IT Cluster. Событие собрало представителей IТ-сообщества и бизнеса для обсуждения реального применения искусственного интеллекта в различных отраслях и роли технологий в цифровой трансформации компаний.

15 июля в креативном пространстве Sense Hub Kyiv прошла первая встреча в рамках нового проекта «ШИФТ», инициированного Sense Bank и Kyiv IT Cluster.

Формат «ШИФТ» предусматривает ежемесячные встречи, на которых эксперты будут делиться практическим опытом, обсуждать вызовы внедрения ИИ и искать возможности для партнёрства.

Первое мероприятие модерировала Инна Ходак, CEO Khodak Group и стратегический советник Kyiv IT Cluster. В программе выступили спикеры из сферы девелопмента, ресторанного бизнеса и финансового сектора.

  • Девелоперка Юлия Нич рассказала, как ИИ ускоряет и удешевляет визуализацию строительных проектов — ключевого инструмента для продаж.
  • Людмила и Сергей Осипюк, основатели сети ресторанов «Мама Тато», поделились опытом использования GPT-моделей для аналитики, создания контента, обучения франчайзи через NotebookLM и разработки собственной системы Avocado AI.
  • Иван Барабаш и Алексей Касумов из Департамента информационных технологий Sense Bank презентовали кейс использования LLM-платформы Ollama для обработки текстов и кода, а также возможности AI-ассистента в NovaTalks, который уже трансформирует клиентскую поддержку банка.

Кроме кейс-выступлений, спикеры поучаствовали в дискуссии «Как И И меняет правила игры в бизнесе» под модерацией Виктории Слободянюк, заместительницы директора ІТ-блока Sense Bank. Несмотря на разные взгляды на будущее ИИ и его потенциал замены человека, участники сошлись в главном: преимущество будут иметь те, кто быстрее интегрирует новые технологии в свою деятельность.

Следующая встреча в рамках проекта «ШИФТ» состоится уже в августе. Следите за обновлениями на официальных страницах Sense Bank, Kyiv IT Cluster и Sense Hub Kyiv в социальных сетях.

Посмотреть фото с мероприятия можно по ссылке.

Источник: Минфин
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