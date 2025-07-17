Инвестируйте в недвижимость выгодно и без посредников с InvestMarket от «Минфин»

Недвижимость — один из самых жизнеспособных инструментов для инвестирования. Несмотря на войну, цены удерживаются, а в перспективе будут только расти. Поэтому сейчас — удачное время для вложений с расчетом на долгосрочную выгоду. Рассказываем, сколько можно заработать и где искать надежные предложения.

Недвижимость — это понятный и безопасный актив с прогнозируемым поведением: в кризис она сохраняет стоимость, а в период восстановления экономики и спроса — стабильно растет в цене. Это делает ее привлекательной для тех, кто планирует инвестиции на годы вперед, а не гонится за быстрым доходом.

Почему сейчас удачное время для инвестиций в недвижимость

Текущая ситуация на рынке недвижимости Украины создает уникальные условия для входа. В ряде регионов цены все еще на 15−20% ниже довоенного уровня. Для инвестора это возможность приобрести с дисконтом активы, которые имеют потенциал роста после завершения боевых действий.

Доходность объектов зависит от многих факторов — местоположения, состояния недвижимости, типа объекта и настроения на рынке.

Уже сейчас стоит обратить внимание на жилую и коммерческую недвижимость в относительно безопасных регионах, где сформировался стабильный спрос со стороны внутренне перемещенных лиц, малого бизнеса и арендаторов. Такие объекты уже сегодня могут приносить стабильный пассивный доход от аренды — 6−8% годовых.

А в будущем рынок оживится еще больше — за счет отложенного спроса. По оценкам экспертов, цены могут вырасти на 30−50% в течение нескольких лет. Поэтому инвестировать сейчас — значит успеть купить перспективный объект до того, как его цена начнет активно расти.

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Чтобы инвестировать с уверенностью, важно иметь доступ не просто к рынку, а к качественным объектам от проверенных застройщиков, которые действительно обладают инвестиционным потенциалом.

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Какие предложения сейчас доступны на InvestMarket от «Минфин»

Выбирайте среди перспективных объектов от авторитетных компаний:

долевое участие в доходной недвижимости в Киеве от фонда Standart One — доходность в долларах 8,2%;

доходная недвижимость от фонда Inzhur — доходность в долларах от 8,5% до 20%;

инвестиции в премиальные апартаменты во Львовских Карпатах от Green Rest — доходность 12%;

гостиничная недвижимость от Fomich Hotels Group — доходность 8−13%;

инвестиции в производственные помещения в Индустриальном парке «Формация» — доходность 10−12% годовых в долларах.

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