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17 июля 2025, 9:45 Читати українською

Инвестируйте в недвижимость выгодно и без посредников с InvestMarket от «Минфин»

Недвижимость — один из самых жизнеспособных инструментов для инвестирования. Несмотря на войну, цены удерживаются, а в перспективе будут только расти. Поэтому сейчас — удачное время для вложений с расчетом на долгосрочную выгоду. Рассказываем, сколько можно заработать и где искать надежные предложения.

Недвижимость — один из самых жизнеспособных инструментов для инвестирования.

Недвижимость — это понятный и безопасный актив с прогнозируемым поведением: в кризис она сохраняет стоимость, а в период восстановления экономики и спроса — стабильно растет в цене. Это делает ее привлекательной для тех, кто планирует инвестиции на годы вперед, а не гонится за быстрым доходом.

Почему сейчас удачное время для инвестиций в недвижимость

Текущая ситуация на рынке недвижимости Украины создает уникальные условия для входа. В ряде регионов цены все еще на 15−20% ниже довоенного уровня. Для инвестора это возможность приобрести с дисконтом активы, которые имеют потенциал роста после завершения боевых действий.

Доходность объектов зависит от многих факторов — местоположения, состояния недвижимости, типа объекта и настроения на рынке.

Уже сейчас стоит обратить внимание на жилую и коммерческую недвижимость в относительно безопасных регионах, где сформировался стабильный спрос со стороны внутренне перемещенных лиц, малого бизнеса и арендаторов. Такие объекты уже сегодня могут приносить стабильный пассивный доход от аренды — 6−8% годовых.

А в будущем рынок оживится еще больше — за счет отложенного спроса. По оценкам экспертов, цены могут вырасти на 30−50% в течение нескольких лет. Поэтому инвестировать сейчас — значит успеть купить перспективный объект до того, как его цена начнет активно расти.

Инвестируйте с InvestMarket от «Минфин»

Чтобы инвестировать с уверенностью, важно иметь доступ не просто к рынку, а к качественным объектам от проверенных застройщиков, которые действительно обладают инвестиционным потенциалом.

Именно поэтому все больше инвесторов выбирают InvestMarket от «Минфин». Это онлайн-платформа, где собраны актуальные инвестиционные предложения от проверенных компаний. В том числе — недвижимость напрямую от застройщиков и инвестиционных фондов (REIT).

На InvestMarket от «Минфин» вы найдете:

  • объекты с разным порогом входа и под разные инвестиционные цели: жилая, коммерческая, гостиничная недвижимость, предложения по долевому участию в доходной недвижимости;

  • подробную информацию по каждому объекту и застройщику;

  • четкие условия инвестирования с указанной прогнозной доходностью;

  • юридическую информацию и всю необходимую документацию по проекту;

  • контакты компаний для прямой коммуникации — без посредников.

С помощью InvestMarket от «Минфин» вы легко подберете подходящий объект, сможете проверить репутацию застройщика, узнать, сколько лет он работает на рынке, и убедиться в наличии всех разрешений и документов.

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Какие предложения сейчас доступны на InvestMarket от «Минфин»

Выбирайте среди перспективных объектов от авторитетных компаний:

  • долевое участие в доходной недвижимости в Киеве от фонда Standart One — доходность в долларах 8,2%;
  • доходная недвижимость от фонда Inzhur — доходность в долларах от 8,5% до 20%;
  • инвестиции в премиальные апартаменты во Львовских Карпатах от Green Rest — доходность 12%;
  • гостиничная недвижимость от Fomich Hotels Group — доходность 8−13%;
  • инвестиции в производственные помещения в Индустриальном парке «Формация» — доходность 10−12% годовых в долларах.

Сравнивайте объекты, изучайте документацию и инвестируйте уверенно с InvestMarket от «Минфин».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+13
Skeptik777
Skeptik777
17 июля 2025, 9:53
#
В окремих регіонах ціни все ще нижчі за довоєнні показники — на 15−20 %. Тож для інвестора це вигідна можливість — придбати з дисконтом активи, які мають потенціал зростання після завершення війни. Та да… а в деяких регіонах можна будинок на стадії фундаменту взяти задарма. Тільки нікому не потрібно. Там де дешевше, ніж в 2021му, там війна близько. Та й після війни там буде москаль близько. Немає причин розвивати такі регіони, люди виїхали, виробництво зруйноване. Якщо вже й будувати нове, то далі від кордону з диким москалем.
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0
zevs1
zevs1
17 июля 2025, 10:43
#
Вкладывать в недвижимость при стабильном оттоке населения из Украины , такое себе занятие.
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