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16 июля 2025, 12:16 Читати українською

В Риме украинские банки заключили более 10 сделок почти на 1,5 млрд евро

В ходе состоявшейся 10−11 июля в Риме четвертой Ukraine Recovery Conference 2025 (URC) рекордное количество соглашений с иностранными партнерами на общую сумму почти 1,5 млрд евро заключили украинские банки. Об этом говорится в сообщении НБУ.

В ходе состоявшейся 10−11 июля в Риме четвертой Ukraine Recovery Conference 2025 (URC) рекордное количество соглашений с иностранными партнерами на общую сумму почти 1,5 млрд евро заключили украинские банки.

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Среди лидеров по результатам конференции — Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Банк Креди Агриколь Украина, Банк Львов, Piraeus Bank и Кредобанк.

Приватбанк

Приватбанк подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о кредитной линии, которая покроет часть кредитного риска банка по новым субкредитам. Гарантия ЕБРР в размере 185 миллионов евро разблокирует рекордное финансирование и позволит украинскому бизнесу получить до 600 миллионов евро новых кредитов.

Укргазбанк

Аналогичное соглашение с ЕБРР заключил Укргазбанк: гарантия в 89,2 млн евро разблокирует до 300 млн евро новых ссуд.

Еще три соглашения Укргазбанк заключил с Европейским инвестиционным банком, который совместно с Европейской комиссией положил начало новому финансовому пакету поддержки Украины в размере 600 млн евро. Эти средства будут направлены на восстановление Украины с акцентом на энергетику, инфраструктуру и развитие частного сектора. Преимущественно финансирование будет осуществляться в форме займов ЕИБ, подкрепленных гарантиями ЕС.

Кредитная линия в размере 70 млн евро будет предназначена для финансирования украинских малых и средних предприятий (далее — МСП). Особый акцент будет сделан на поддержке зеленых инвестиций, что соответствует долгосрочной стратегии Укргазбанка как ведущего экобанка страны.

Это финансирование дополнительно усилено портфельной гарантией на сумму 31,25 млн евро, которая существенно увеличит способность банка кредитовать и привлекать критически важный капитал для частного сектора. Еще 50 млн. евро кредита будут предоставлены ЕИБ Укргазбанку для финансирования муниципалитетов для инвестирования ими в современную децентрализованную генерацию тепла, интеграцию возобновляемых источников энергии и значительное повышение энергоэффективности общественных зданий.

Укрэксимбанк

Укрэксимбанк подписал письмо о намерениях подписать финансовое соглашение с ЕИБ в рамках реализации проекта «Программа поддержки экономической устойчивости ІІ» на сумму 100 млн евро. Цель Программы — расширение доступа частных предприятий к источникам долгосрочного финансирования инвестиционных проектов и потребностей в оборотном капитале МСП и компаний со средним уровнем капитализации.

Ощадбанк

Ощад заключил финансовый договор с ЕИБ о предоставлении кредитной линии на сумму 50 млн евро в рамках Украинской инвестиционной программы, составляющей Программу финансирования для Украины (Ukraine Facility). Цель обеспечения доступа украинских муниципалитетов, коммунальных предприятий и органов государственной власти к долгосрочному финансированию критически важных проектов в сфере централизованного теплоснабжения и энергоэффективности.

Также Ощадбанк привлек финансирование Ukraine-Moldova American Enterprise Fund для второй волны грантовой программы для женщин Create на сумму 1 млн евро для поддержки предпринимателей в сфере производства. Программа начата Министерством экономики Украины и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund в 2024 году. Инициативу реализует KSE Foundation в партнерстве с сетью мультимаркетов «Аврора» и AT «Ощад». В 2025 году стартовал второй этап программы.

Банк Креди Агриколь Украина

Банк подписал соглашение с International Finance Corporation (IFC) на сумму 100 млн евро о распределении рисков для расширения кредитования среднего и крупного бизнеса в различных секторах экономики, таких как агробизнес, производство, энергетика и логистика, а также для поддержки энергетической безопасности Украины.

Банк «Львов»

С ЕИБ Банк «Львов» договорился о кредите на сумму 60 млн евро, направляемом на финансирование МСП, а также о гарантийном соглашении, которое разблокирует еще большее финансирование для малого украинского бизнеса. С Банком развития Совета Европы (CEB) было анонсировано подписание кредитного соглашения по поддержке рабочих мест.

При участии Министерства иностранных дел Украины Банк «Львов» подписал с Правительством Бельгии и бельгийской компанией BIO Invest письмо о намерениях, предусматривающих заключение соглашения на 5 млн евро для поддержки МСП в Украине, которое играет важную роль в создании рабочих мест, поддержании социального единства и усилении национальной стабильности.

Кредобанк и Piraeus Bank

Кредобанк и Piraeus Bank подписали с ЕИБ письма о намерениях по заключению гарантийных соглашений (на 30 млн евро) по поддержке портфеля новых кредитов для МСП. Такие гарантии для украинских банков открывают новые возможности кредитования МСП, в частности, в направлении устойчивого развития и «зеленых» инвестиций.

Фонд развития предпринимательства

Фонд развития предпринимательства подписал грантовое соглашение с немецким банком развития KfW на сумму 40,5 млн евро в рамках проекта SME Resilience Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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