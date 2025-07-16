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16 июля 2025, 8:00 Читати українською

НБУ обновит правила регистрации коллекторских компаний

Нацбанк обнародовал проект изменений в порядок регистрации коллекторских компаний, предусматривающий уточнение требований к деловой репутации, обновление форм документов и ограничение побочной хозяйственной деятельности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк обнародовал проект изменений в порядок регистрации коллекторских компаний, предусматривающий уточнение требований к деловой репутации, обновление форм документов и ограничение побочной хозяйственной деятельности.
Фото: depositphotos

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Что предлагают изменить

Как сообщил регулятор на своем сайте во вторник, проект изменений предусматривает уточнение отдельных процедур и подаваемых в Нацбанк документов с целью устранения выявленных во время практического применения положения вопросов.

НБУ предлагает актуализировать признаки деловой репутации коллекторских компаний, их владельцев существенного участия и руководителей. Также уточняются сведения, вносимые в Реестр коллекторских компаний, и порядок их обновления.

Предложены новые формы документов, которые подаются для получения статуса коллекторской компании.

Отдельно устанавливается ограничение по другой хозяйственной деятельности: доходы финансовой компании, не связанные с предоставлением финансовых услуг, не должны превышать 20% общего дохода компании.

Проект между прочим уточняет также список источников происхождения средств, в случае поступлений из которых не требуется подтверждения непрерывного пребывания средств на счетах. В список добавлены выплаты в форме банковских процентов и страховых возмещений.

Кроме того, уточняются признаки того, что компания не ведет деятельности по предоставлению финансовых услуг. Такими признаками считается отсутствие показателей в отчетности в течение шести месяцев с даты получения или расширения лицензии.

Как сообщалось, финансовая компания может осуществлять другую хозяйственную деятельность, не связанную с предоставлением финансовых услуг, только если доходы от такой деятельности не превышают 20% всех доходов компании по данным отчетности по состоянию на 1 июля и 1 января ежегодно.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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