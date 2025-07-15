Совет ЕС 15 июля принял финальное решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Об этом сообщает Суспильне из Брюсселя.
ЕС официально продлил временную защиту для украинцев до 2027 года
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Что известно
Документ основан на положениях соответствующей
Продолжение этого статуса позволяет гражданам Украины и дальше легально жить, работать, учиться и получать базовую социальную поддержку в странах ЕС без необходимости оформлять статус беженца.
Кроме того, государства-члены продолжат обмениваться информацией во избежание двойной регистрации защиты в нескольких странах.
По данным Минединства, около 5 млн. украинцев после начала полномасштабного вторжения находятся под статусом временной защиты и это количество растет. 60% из них находятся в Германии, Польше и Чехии.
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