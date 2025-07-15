ЕС официально продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

Совет ЕС 15 июля принял финальное решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Об этом сообщает Суспильне из Брюсселя.

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Что известно

Документ основан на положениях соответствующей Директивы Е С , которая позволяет продлить действие временной защиты, если возвращение в страну происхождения невозможно из-за войны или массовых нарушений прав человека.

Продолжение этого статуса позволяет гражданам Украины и дальше легально жить, работать, учиться и получать базовую социальную поддержку в странах ЕС без необходимости оформлять статус беженца.

Кроме того, государства-члены продолжат обмениваться информацией во избежание двойной регистрации защиты в нескольких странах.

В Совете Е С подчеркнули , что полномасштабное вторжение России продолжается, а ситуация с безопасностью в Украине остается очень сложной.

По данным Минединства, около 5 млн. украинцев после начала полномасштабного вторжения находятся под статусом временной защиты и это количество растет. 60% из них находятся в Германии, Польше и Чехии.