По программе «єОселя» выдано льготных кредитов более чем на 30 млрд грн

Общая сумма выданных кредитов по программе «єОселя» по состоянию на 14 июля составляет 30 млрд 116 млн грн, доступной ипотекой воспользовалось 18122 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрфинжитла».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько выдано кредитов

«18 тысяч кредитов, более 11,5 тысячи детей, обеспеченных жильем и более миллиона квадратных метров жилой площади — таковы результаты программы на сегодня. Сумма выданных кредитов уже превысила 30 млрд грн. После обновления программы в ноябре 2024 года возросло количество украинцев, выбирающих жилье в новостройках. важный сигнал для набирающей обороты строительной отрасли и восстанавливается», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Кто воспользовался программой

Больше всего среди заемщиков — военнослужащих и представителей сектора безопасности, которым ипотека доступна под 3% — 9 331 кредит. Также программой под 3% за все время воспользовались 1413 медиков, 1406 педагогов, 369 ученых.

Программой под 7% воспользовались 4 496 украинцев, которые не имели жилья (или оно меньше норматива), 672 внутренне перемещенных лица и 411 ветеранов.

Почти 45% заемщиков — это украинцы 26−35 лет, а 33% — заемщики 36−45 лет.

Около 80% недвижимости, которую украинцы покупают благодаря «єОселя», — жилье площадью 50−73 кв. м (39% общего количества) и менее 50 кв. м (39%). При этом общая площадь приобретенной по «єОселя» недвижимости уже превысила 1 млн кв. м.

11 466 кредитов по «єОселя» выданы на жилье вторичного рынка, а 6632 — это жилье так называемой «первой продажи». При этом 1449 кредитов среди них — квартиры в домах на этапе возведения.

После обновления программы в 2025 году доля нового жилья от застройщика и на этапе строительства достигла 60%.