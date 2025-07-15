Ювелирные изделия Проминвестбанка выставлены на голландский аукцион

Ювелирные изделия, находящиеся на балансе ПАО « Проминвестбанк », ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физических лиц, снова выставлены на торги. Повторный аукцион по продаже серебряных серьг и кольцо 925 пробы состоится 28 июля в системе «Прозорро.Продажи». Об этом говорится в ссылке Фонда.

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Что будут продавать

В состав лота GL32N027685 включено 1730 ювелирных изделий ЗАО «Харьковский ювелирный завод». Стартовая цена всех ювелирных изделий составляет 993 059 грн. Размер шага голландского раунда — 9930,59 грн.

«На этот раз активы выставлены на голландский аукцион, во время которого в течение дня первоначальная стоимость лота будет пошагово снижаться, пока кто-то из участников не остановит снижение», — отметили в Фонде гарантирования вкладов.

Кто может принять участие в аукционе

Участие в онлайн-аукционе могут принять все желающие — как юридические, так и физические лица, кроме россии или лица, связанные с государством-агрессором. Средства, вырученные от продажи, будут направлены на расчет с кредиторами банка.