Ощадбанк запустил приложение-маркетплейс Samo, пользователи жалуются на сбои

Государственный Ощадбанк запустил новое мобильное приложение Samo, которое объединяет функции банкинга и маркетплейса для заказов с самовывозом. Сервис, который сейчас работает в бета-версии, столкнулся с техническими проблемами на старте, а пользователи сообщают о сбоях в работе. Об этом пишет Forbes.

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Концепция и партнеры

Приложение Samo позволяет клиентам выбирать товары в партнерских заведениях, оплачивать их онлайн и забирать заказ в магазине без очереди. Сервис ориентирован на поддержку малого и среднего бизнеса, особенно тех компаний, которые не имеют собственных онлайн-магазинов.

К платформе уже присоединились крупные партнеры, такие как WOG, Socar, Winetime и Okwine, а также ряд локальных бизнесов в Киеве, Днепре, Кропивницком и Чернигове. В будущем Ощадбанк планирует расширять географию и запустить функцию Shop&Go, которая позволит сканировать товары в магазине и оплачивать их в приложении, минуя кассу.

Проблемы на старте

Несмотря на официальный запуск, пользователи столкнулись со значительными техническими проблемами. Сообщается о сбоях с получением SMS-кодов для входа, невозможности привязать банковскую карту и пустых категориях товаров. Журналист Forbes отметил, что в течение нескольких дней не мог войти в приложение.

В Ощадбанке признают, что сервис еще несовершенен, однако считают его важным шагом в расширении собственной цифровой экосистемы.

Зачем банки создают собственные маркетплейсы

Тенденция, когда банки выходят за пределы чисто финансовых услуг и создают собственные торговые площадки, программы лояльности и другие небанковские сервисы, называется построением экосистемы, или «суперприложения» (Super App).

Главная цель такой стратегии — удержать клиента и максимально глубоко интегрироваться в его повседневную жизнь. Банк стремится стать не просто местом, где человек хранит деньги, а единственной точкой входа для широкого спектра потребностей: от оплаты коммунальных услуг и покупки билетов до заказа еды и товаров.

Это позволяет банку:

Повысить лояльность: чем больше сервисов клиент получает в одном приложении, тем меньше у него причин переходить к конкурентам.

Собирать больше данных: анализируя покупательское поведение клиентов, банк может предлагать им более персонализированные продукты (например, кредиты или рассрочку на товары, которые их интересуют).

Создать новые источники дохода: Банк может получать комиссию от партнеров, представленных на его маркетплейсе.

В Украине пример такой экосистемы построил monobank.

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