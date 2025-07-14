Ощадбанк запустил приложение-маркетплейс Samo, пользователи жалуются на сбои

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июля 2025, 12:48 Читати українською

Ощадбанк запустил приложение-маркетплейс Samo, пользователи жалуются на сбои

Государственный Ощадбанк запустил новое мобильное приложение Samo, которое объединяет функции банкинга и маркетплейса для заказов с самовывозом. Сервис, который сейчас работает в бета-версии, столкнулся с техническими проблемами на старте, а пользователи сообщают о сбоях в работе. Об этом пишет Forbes.

Государственный Ощадбанк запустил новое мобильное приложение Samo, которое объединяет функции банкинга и маркетплейса для заказов с самовывозом.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Концепция и партнеры

Приложение Samo позволяет клиентам выбирать товары в партнерских заведениях, оплачивать их онлайн и забирать заказ в магазине без очереди. Сервис ориентирован на поддержку малого и среднего бизнеса, особенно тех компаний, которые не имеют собственных онлайн-магазинов.

К платформе уже присоединились крупные партнеры, такие как WOG, Socar, Winetime и Okwine, а также ряд локальных бизнесов в Киеве, Днепре, Кропивницком и Чернигове. В будущем Ощадбанк планирует расширять географию и запустить функцию Shop&Go, которая позволит сканировать товары в магазине и оплачивать их в приложении, минуя кассу.

Проблемы на старте

Несмотря на официальный запуск, пользователи столкнулись со значительными техническими проблемами. Сообщается о сбоях с получением SMS-кодов для входа, невозможности привязать банковскую карту и пустых категориях товаров. Журналист Forbes отметил, что в течение нескольких дней не мог войти в приложение.

В Ощадбанке признают, что сервис еще несовершенен, однако считают его важным шагом в расширении собственной цифровой экосистемы.

Зачем банки создают собственные маркетплейсы

Тенденция, когда банки выходят за пределы чисто финансовых услуг и создают собственные торговые площадки, программы лояльности и другие небанковские сервисы, называется построением экосистемы, или «суперприложения» (Super App).

Главная цель такой стратегии — удержать клиента и максимально глубоко интегрироваться в его повседневную жизнь. Банк стремится стать не просто местом, где человек хранит деньги, а единственной точкой входа для широкого спектра потребностей: от оплаты коммунальных услуг и покупки билетов до заказа еды и товаров.

Это позволяет банку:

  • Повысить лояльность: чем больше сервисов клиент получает в одном приложении, тем меньше у него причин переходить к конкурентам.
  • Собирать больше данных: анализируя покупательское поведение клиентов, банк может предлагать им более персонализированные продукты (например, кредиты или рассрочку на товары, которые их интересуют).
  • Создать новые источники дохода: Банк может получать комиссию от партнеров, представленных на его маркетплейсе.

В Украине пример такой экосистемы построил monobank.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами