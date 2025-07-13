ЕБРР инвестирует в Украину от €1,5 млрд ежегодно, общая сумма финансирования достигла €7,6 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил, что с 2022 года выделил Украине в общей сложности €7,6 миллиарда и планирует продолжать инвестировать в страну по €1,5−2 миллиарда ежегодно. Банк принял активное участие во всех направлениях Конференции по восстановлению Украины URC-2025 в Риме, заключив ряд соглашений о поддержке частного сектора, муниципалитетов и инфраструктуры. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Поддержка частного бизнеса и энергетики

Одним из ключевых направлений работы ЕБРР остается поддержка частного сектора. В частности, были объявлены следующие проекты:

Для энергетики: Предоставлен кредит на €160 млн компании «Укрнафта» для финансирования строительства 250 МВт газовых электростанций по всей стране. Также подписано мандатное письмо с «Галнафтогазом» о предоставлении €60 млн на развитие ветровой энергетики. Кроме того, ЕБРР и партнеры создают новый механизм для привлечения €2 млрд инвестиций в возобновляемую энергетику.

Для банковского сектора: Запущены программы распределения рисков с ПриватБанком и Укргазбанком, что позволит им выдать украинскому бизнесу и домохозяйствам до €900 млн новых кредитов.

Для других секторов: предоставлен кредит на €50 млн «Новой почте» для инвестиций, $25 млн сети супермаркетов Varus, а также €6,5 млн в венчурный фонд FlyerOne Ventures для поддержки технологических стартапов.

Развитие инфраструктуры и поддержка муниципалитетов

ЕБРР также подписал ряд соглашений с украинскими городами. Днепр получит кредит в размере €25 млн на повышение энергоэффективности общественных зданий, а также поддержку для открытия клиники Superhumans. Львов получит €10 млн на реконструкцию очистных сооружений, а Харьков — на поддержку коммунальных услуг. С Киевом подписано соглашение о предварительном финансировании для закупки 150 новых вагонов метро.

Кроме того, подписаны соглашения о финансировании новых троллейбусов в Тернополе и Николаеве.

Стратегические инициативы

В рамках конференции ЕБРР подписал меморандум с правительством и НБУ о поддержке создания новой, более эффективной инфраструктуры рынка капитала в Украине. Также была запущена новая Хартия устойчивости человеческого капитала, направленная на поддержку ветеранов и работников, возвращающихся с войны.

Почему это важно

Результаты участия ЕБРР в Конференции по восстановлению Украины демонстрируют комплексный и глубоко продуманный подход международных партнеров к поддержке страны. Это не просто выделение денег, а стратегическое инвестирование в ключевые точки, обеспечивающие устойчивость государства здесь и сейчас и закладывающие фундамент для будущего восстановления.

Поддержка частного сектора является критически важной, поскольку именно он создает рабочие места, платит налоги и обеспечивает экономическую активность. Проекты в энергетике, в частности в распределенной генерации, напрямую решают проблему, созданную российскими обстрелами. Инвестиции в муниципальную инфраструктуру помогают городам оставаться функциональными и предоставлять услуги гражданам.