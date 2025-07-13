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13 июля 2025, 9:40 Читати українською

США введут пошлины для ЕС и Мексики в размере 30% с 1 августа

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести с 1 августа пошлины в размере 30% на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики. Соответствующие письма лидерам ЕС и Мексики он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social. Этот шаг является значительной эскалацией в торговой политике США. Об этом пишет AP.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести с 1 августа пошлины в размере 30% на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики.

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Аргументация президента США

В своем письме президенту Мексики Клаудии Шейнбаум Трамп признал определенную помощь со стороны ее страны в борьбе с нелегальной миграцией и потоком фентанила. Однако он подчеркнул, что этих усилий недостаточно, чтобы «предотвратить превращение Северной Америки в площадку для торговли наркотиками».

Обращаясь к ЕС, Трамп указал на значительный и постоянный торговый дефицит США, который он считает угрозой национальной безопасности.

«К сожалению, наши отношения далеки от взаимности», — написал он, обвинив ЕС в создании тарифных и нетарифных барьеров.

Реакция ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявление Трампа, подчеркнув «приверженность блока диалогу и конструктивному партнерству».

«В то же время мы будем принимать все необходимые меры для защиты интересов ЕС, включая принятие пропорциональных контрмер, если это будет необходимо», — отметила она.

Трамп, в свою очередь, предупредил, что если ЕС попытается ввести пошлины в ответ, их размер будет добавлен к 30%-й ставке США.

Разрушение правил мировой торговли

Как отмечает AP, вводя такие односторонние «взаимные» пошлины, Трамп фактически разрушает правила, которые десятилетиями регулировали мировую торговлю. В соответствии с принципом «наиболее благоприятствуемой нации», который является основой Всемирной торговой организации, страны не могут взимать с одной страны-партнера более высокие пошлины, чем с другой.

Почему это важно

Этот шаг Дональда Трампа является прямой атакой на основы послевоенной системы глобальной торговли, основанной на правилах и многосторонних соглашениях. Вместо того чтобы решать торговые споры через механизмы ВТО, США действуют в одностороннем порядке, используя свою экономическую мощь как инструмент давления.

Введение 30%-х пошлин на товары из ЕС и Мексики — двух крупнейших торговых партнеров США — неизбежно приведет к значительному подорожанию импортных товаров для американских потребителей и бизнеса, что усилит инфляционное давление.

Для мировой экономики это грозит новой волной торговых войн. Заявление Урсулы фон дер Ляйен о готовности к «пропорциональным контрмерам» свидетельствует о том, что ЕС не будет пассивным наблюдателем. Эскалация пошлин между крупнейшими экономиками мира может привести к разрушению глобальных цепочек поставок, падению международной торговли и замедлению мирового экономического роста.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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