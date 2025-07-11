100 миллионов евро на оборонные инновации: Украина и ЕС запускают BraveTech EU

На Конференции по восстановлению Украины в Риме была презентована BraveTech EU — первая совместная инициатива Украины и Европейского Союза, которая намерена масштабировать проверенные в боевых условиях инновации на уровне всего континента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Украина и ЕС инвестируют по 50 млн евро (в общей сложности 100 млн евро) в этот проект, чтобы ускорить разработку, тестирование и внедрение новых военных технологий. С украинской стороны координатором программы выступит оборонный кластер Brave1.

BraveTech EU — это технологический альянс между правительствами Украины и ЕС, стартапами, разработчиками, инвесторами и военными. Его главная цель — создание изменяющих правила игры инноваций в сфере обороны, которые смогут сразу попадать на поле боя и усиливать позиции.

Масштабирование украинского Defence Tech

За время полномасштабного вторжения, Украина значительно нарастила оборонное производство и с нуля построила экосистему, где оборонные компании, инженеры и государство быстро создают технологии, тестируют их на полигонах и передают военным на линию столкновения.

Результаты украинских разработок в оборонной сфере:

Количество дроновых компаний возросло от 7 в 2022 году до более чем 500 в 2025 году.

На платформе Brave1 зарегистрировано более 1500 разработчиков и более 3600 решений.

Более 300 технологий уже кодифицированы по стандартам НАТО.

Оборонное производство выросло в 35 раз.

«BraveTech EU позволяет масштабировать эти решения, используя институциональные возможности ЕС, а также создавать новые технологии совместно с европейскими командами», — говорится в сообщении.

Как будет работать BraveTech EU: два этапа реализации

Инициатива будет запускаться в два этапа:

Seed Phase (с осени 2025 года):

Будет включать хакатоны, налаживание партнерств между украинскими и европейскими компаниями и инвесторами.

Финансирование R&D (исследований и разработок) для украинских и европейских стартапов.

Тестирование для развития технологий в Украине для нужд европейских оборонных компаний.

Scale Up Phase:

Расширяет этап Seed с привлечением дополнительных ресурсов.

Предусматривает предоставление грантов для стартапов. Это позволит масштабировать прорывные решения, разработанные в ходе хакатона.

Кто будет координировать инициативу