На Конференции по восстановлению Украины в Риме была презентована BraveTech EU — первая совместная инициатива Украины и Европейского Союза, которая намерена масштабировать проверенные в боевых условиях инновации на уровне всего континента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
100 миллионов евро на оборонные инновации: Украина и ЕС запускают BraveTech EU
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Украина и ЕС инвестируют по 50 млн евро (в общей сложности 100 млн евро) в этот проект, чтобы ускорить разработку, тестирование и внедрение новых военных технологий. С украинской стороны координатором программы выступит оборонный кластер Brave1.
BraveTech EU — это технологический альянс между правительствами Украины и ЕС, стартапами, разработчиками, инвесторами и военными. Его главная цель — создание изменяющих правила игры инноваций в сфере обороны, которые смогут сразу попадать на поле боя и усиливать позиции.
Масштабирование украинского Defence Tech
За время полномасштабного вторжения, Украина значительно нарастила оборонное производство и с нуля построила экосистему, где оборонные компании, инженеры и государство быстро создают технологии, тестируют их на полигонах и передают военным на линию столкновения.
Результаты украинских разработок в оборонной сфере:
- Количество дроновых компаний возросло от 7 в 2022 году до более чем 500 в 2025 году.
- На платформе Brave1 зарегистрировано более 1500 разработчиков и более 3600 решений.
- Более 300 технологий уже кодифицированы по стандартам НАТО.
- Оборонное производство выросло в 35 раз.
«BraveTech EU позволяет масштабировать эти решения, используя институциональные возможности ЕС, а также создавать новые технологии совместно с европейскими командами», — говорится в сообщении.
Как будет работать BraveTech EU: два этапа реализации
Инициатива будет запускаться в два этапа:
Seed Phase (с осени 2025 года):
- Будет включать хакатоны, налаживание партнерств между украинскими и европейскими компаниями и инвесторами.
- Финансирование R&D (исследований и разработок) для украинских и европейских стартапов.
- Тестирование для развития технологий в Украине для нужд европейских оборонных компаний.
Scale Up Phase:
- Расширяет этап Seed с привлечением дополнительных ресурсов.
- Предусматривает предоставление грантов для стартапов. Это позволит масштабировать прорывные решения, разработанные в ходе хакатона.
Кто будет координировать инициативу
Со стороны Украины инициативу будет координировать Brave1.
Комментарии