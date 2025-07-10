Ощадбанк получил лицензию на международные грузовые перевозки

Ощадбанк получил лицензию на осуществление международных перевозок грузовыми автомобилями. Соответствующее решение принято Госслужбой по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасностью) согласно приказу от 3 июля 2025 года, говорится в сообщении банка.

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Что известно

В связи с закрытием гражданского воздушного сообщения доставка всех видов валютных ценностей в Украину производится исключительно автомобильным транспортом.

Для обеспечения бесперебойной операционной деятельности Ощадбанк осуществляет перевозку валютных ценностей из-за границы и за пределы Украины специализированным автомобильным транспортом. Получение соответствующей лицензии — важное условие для легального и безопасного выполнения таких перевозок по территории Европейского Союза.

Чтобы получить лицензию, банк выполнил все требования украинского и европейского законодательства, в частности, регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) от 21 октября 2009 года об установлении общих правил для операторов автомобильных перевозок.

Что дает лицензия

Полученная лицензия дает возможность продолжать выполнять функции системного банка государства, обеспечивая безопасность и оперативность международных перевозок валютных ценностей, в частности, в сотрудничестве с Национальным банком Украины и другими финансовыми учреждениями.