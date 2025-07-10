Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

Ощад отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями. Відповідне рішення ухвалено Держслужбою з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою) згідно з наказом від 3 липня 2025 року, йдеться у повідомленні банку.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

У зв’язку з закриттям цивільного повітряного сполучення доставка всіх видів валютних цінностей в Україну відбувається виключно автомобільним транспортом.

Для забезпечення безперебійної операційної діяльності Ощадбанк здійснює перевезення валютних цінностей з-за кордону та за межі України спеціалізованим автомобільним транспортом. Отримання відповідної ліцензії — важлива умова для легального і безпечного виконання таких перевезень по території Європейського Союзу.

Щоб отримати ліцензію, банк виконав усі вимоги українського та європейського законодавства, зокрема регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил для операторів автомобільних перевезень.

Що дає ліцензія

Отримана ліцензія дає Ощадбанку можливість продовжувати виконувати функції системного банку держави, гарантуючи безпеку і оперативність міжнародних перевезень валютних цінностей, зокрема у співпраці з Національним банком України та іншими фінансовими установами.