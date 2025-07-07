Война сдерживает инвесторов вкладываться в Украину, — директор ЕБА

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 июля 2025, 14:48 Читати українською

Война сдерживает инвесторов вкладываться в Украину, — директор ЕБА

Международный бизнес проявляет значительный интерес к Украине, однако из-за затягивания войны частные инвесторы пока не решаются вкладывать средства. В то же время существуют сектора, такие как оборона и логистика, где можно вести бизнес уже сейчас, не дожидаясь прекращения огня. Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Международный бизнес проявляет значительный интерес к Украине, однако из-за затягивания войны частные инвесторы пока не решаются вкладывать средства.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Полная поддержка с нулевым бюджетом»

По словам Анны Деревянко, сейчас международные частные средства «сидят на заборе и ждут», несмотря на общий интерес к украинскому рынку.

«Интерес есть, но он пока не транслируется в деньги. У нас есть шутка внутри команды и в бизнесе, что часто за границей слышишь: „You have full support with zero budget“ (У вас полная поддержка с нулевым бюджетом)», — отметила Деревянко.

Призыв не ждать окончания войны

В то же время в ЕБА призывают иностранные компании не ждать окончания войны, а уже сейчас искать бизнес-модели для работы в Украине.

«Если ты реально рассматриваешь Украину, тогда смотри, как тебе построить здесь бизнес-модель так, чтобы быть успешным уже сейчас. Мы говорим о таких секторах, как оборонка, логистика, строительство, система здравоохранения — актуальные для сегодняшнего дня направления», — сказала она.

Деревянко добавила, что постепенный запуск программ страхования военных рисков и наличие международной публичной помощи создают условия для того, чтобы первые компании могли быстрее выходить на украинский рынок.

Путь к привлечению инвестиций

По мнению главы ЕБА, для привлечения частных инвестиций ключевым является построение доверия с каждой отдельной компанией. Она подчеркнула важность честной и прямой коммуникации между руководством Украины и первыми лицами международных корпораций, а также необходимость совместных усилий власти и украинского бизнеса в рамках экономической дипломатии.

Почему это важно

ЕБА представляет интересы крупного международного бизнеса в Украине. Оценка Ассоциации является трезвой и реалистичной оценкой текущего инвестиционного климата. Она четко фиксирует главную проблему: существует разрыв между словесной поддержкой и реальными финансовыми обязательствами со стороны частного капитала.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами