Война сдерживает инвесторов вкладываться в Украину, — директор ЕБА

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Полная поддержка с нулевым бюджетом»

По словам Анны Деревянко, сейчас международные частные средства «сидят на заборе и ждут», несмотря на общий интерес к украинскому рынку.

«Интерес есть, но он пока не транслируется в деньги. У нас есть шутка внутри команды и в бизнесе, что часто за границей слышишь: „You have full support with zero budget“ (У вас полная поддержка с нулевым бюджетом)», — отметила Деревянко.

Призыв не ждать окончания войны

В то же время в ЕБА призывают иностранные компании не ждать окончания войны, а уже сейчас искать бизнес-модели для работы в Украине.

«Если ты реально рассматриваешь Украину, тогда смотри, как тебе построить здесь бизнес-модель так, чтобы быть успешным уже сейчас. Мы говорим о таких секторах, как оборонка, логистика, строительство, система здравоохранения — актуальные для сегодняшнего дня направления», — сказала она.

Деревянко добавила, что постепенный запуск программ страхования военных рисков и наличие международной публичной помощи создают условия для того, чтобы первые компании могли быстрее выходить на украинский рынок.

Путь к привлечению инвестиций

По мнению главы ЕБА, для привлечения частных инвестиций ключевым является построение доверия с каждой отдельной компанией. Она подчеркнула важность честной и прямой коммуникации между руководством Украины и первыми лицами международных корпораций, а также необходимость совместных усилий власти и украинского бизнеса в рамках экономической дипломатии.

Почему это важно

ЕБА представляет интересы крупного международного бизнеса в Украине. Оценка Ассоциации является трезвой и реалистичной оценкой текущего инвестиционного климата. Она четко фиксирует главную проблему: существует разрыв между словесной поддержкой и реальными финансовыми обязательствами со стороны частного капитала.