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7 июля 2025, 12:10 Читати українською

Нацбанк требует от банков бороться с уклонением от уплаты налогов

Нацбанк настроен предотвращать сознательное или бессознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса. Речь идет о применении механизмов «дробления бизнеса» с привлечением физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Нацбанк настроен предотвращать сознательное или бессознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса.
Фото: depositphotos

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Что известно

«НБУ проверяет банки относительно соблюдения ими требований законодательства при обслуживании клиентов. Во время проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению осуществления финансовых операций, связанных с „дроблением бизнеса“ с применением ФОП», — сказал он во время встречи с представителями бизнеса.

По его словам, НБУ этого не толерирует и в дальнейшем будут активно продолжать меры, которые будут предотвращать использование банков в этих схемах.

Рекомендации НБУ

Олейник напомнил о предоставленных банкам в ноябре 2024 года рекомендациях по выявлению механизмов «дробления бизнеса», которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов через искусственное распределение бизнеса с привлечением ФОП.

В частности, это общие адреса местонахождения или ведения бизнеса или характер трансакций между группой ФЛП и компанией.

По его словам, предоставленные рекомендации предусматривают обязанность банков в случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного «дробления бизнеса» с целью уклонения от уплаты налогов сообщать об этом в установленном порядке Государственной службе финансового мониторинга и принять решение о дальнейших деловых отношениях с такими клиентами.

«Мы увидели результат, ведь банки активно отказывают ФОП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга», — сказал Олейник.

Действия банков

По его словам, в случае выявления нарушений банками требований законодательства при обслуживании ФЛП в банк применяются меры воздействия, а информация в соответствии с требованиями законодательства передается правоохранительным органам.

«Однако системно сейчас все банки приобщились к противодействию подобным схемам», — сказал он.

Также он призвал присутствующих представителей бизнеса сообщать в НБУ об известных им фактах участия банков или небанковских финансовых учреждений в схемах теневого бизнеса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
Exba
Exba
7 июля 2025, 13:04
#
Это не совсем то, чем банки должны заниматься. Просто перекладывают функционал и ответственность налоговых органов на коммерческие структуры, для которых это приводит к куче лишних процедур и расходов.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 июля 2025, 13:44
#
А потом банки начинают кошмарить всех подряд и удивляются почему объем операций на 30 лярдов падает.
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