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7 липня 2025, 12:10

Нацбанк вимагає від банків боротися з ухиленням від сплати податків

Нацбанк налаштований запобігати свідомій або несвідомій участі банків у незаконних схемах тіньового бізнесу. Йдеться про застосування механізмів «дроблення бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк налаштований запобігати свідомій або несвідомій участі банків у незаконних схемах тіньового бізнесу.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«НБУ перевіряє банки стосовно дотримання ними вимог законодавства під час обслуговування клієнтів. Під час перевірок ми, на жаль, виявляємо факти свідомого або несвідомого залучення банків до забезпечення здійснення фінансових операцій, що пов’язані з „дробленням бізнесу“ із застосуванням ФОП», — сказав він під час зустрічі з представниками бізнесу.

За його словами, НБУ цього не толерують і надалі будуть активно продовжувати заходи, які запобігатимуть використанню банків у цих схемах.

Рекомендації НБУ

Олійник нагадав про надані банкам у листопаді 2024 року рекомендації щодо виявлення механізмів «дроблення бізнесу», що можуть свідчити про ухилення від сплати податків через штучний розподіл бізнесу із залученням ФОП.

Зокрема, це спільні адреси місцезнаходження або ведення бізнесу чи характер транзакцій між групою ФОП та компанією.

За його словами, надані рекомендації передбачають обов’язок банків у разі встановлення підозрілої діяльності або підозрілих операцій клієнтів з ознаками можливого «дроблення бізнесу» з метою ухилення від сплати податків повідомляти про це у встановленому порядку Державну службу фінансового моніторингу та прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з такими клієнтами.

«Ми побачили результат, адже банки активно відмовляють ФОП в обслуговуванні та повідомляють про їх підозрілу діяльність до Державної служби фінансового моніторингу», — сказав Олійник.

Дії банків

За його словами, у разі виявлення порушень банками вимог законодавства під час обслуговування ФОП до банку застосовуються заходи впливу, а інформація відповідно до вимог законодавства передається до правоохоронних органів.

«Однак системно зараз усі банки долучилися до протидії подібним схемам», — сказав він.

Також він закликав присутніх представників бізнесу повідомляти в НБУ про відомі їм факти участі банків або небанківських фінансових установ у схемах тіньового бізнесу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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