Трамп пообещал сегодня разослать «тарифные письма» торговым партнерам

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в пятницу, 4 июля, начнет рассылать официальные письма торговым партнерам. В них будут указаны односторонние тарифные ставки, которые эти страны должны будут платить с 1 августа. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Тарифы до 70%

По словам Трампа, в пятницу будет отправлено около 10−12 таких писем, а остальные поступят в течение следующих нескольких дней. Президент ожидает, что все письма будут доставлены до 9 июля — крайнего срока, который он ранее установил для стран, чтобы те заключили торговые соглашения с США и избежали повышенных пошлин.

«Они будут варьироваться от, возможно, 60 или 70% тарифов до 10 и 20% тарифов», — заявил Трамп, не уточнив, какие именно страны или товары подпадут под самые высокие ставки.

Как отмечает Bloomberg, верхний предел этого диапазона (60−70%) выше любых пошлин, которыми президент угрожал ранее. Первоначально максимальная ставка, озвученная в апреле, составляла 50%.

Конец 90-дневной паузы

Дональд Трамп впервые объявил о планах ввести повышенные так называемые «взаимные» тарифы 2 апреля, но предоставил торговым партнерам 90-дневную паузу для проведения переговоров, установив на это время временные 10%-ные пошлины. Срок этой паузы истекает 9 июля.

На данный момент администрация Трампа уже объявила о заключении соглашений с Великобританией и Вьетнамом. Также было достигнуто «перемирие» с Китаем, в результате которого обе страны ослабили взаимные тарифы.

Почему это важно

Это заявление Дональда Трампа знаменует переход от угроз к конкретным действиям и начало активной фазы его агрессивной торговой политики. Выбор даты — 4 июля, День независимости США — очень символичен и подчеркивает идеологию «Америка прежде всего».

Объявление о возможных тарифах на уровне 60−70% является серьезной эскалацией, которая создает огромную неопределенность для глобального бизнеса и может привести к разрушению цепочек поставок и новой волне инфляции в мире.

Этот шаг ставит страны, которые еще не заключили соглашения (в частности, Европейский Союз), перед жестким выбором: либо согласиться на невыгодные условия Вашингтона, либо готовиться к введению высоких пошлин и, возможно, прибегать к контрмерам, рискуя развязать полномасштабную торговую войну. Мир наблюдает за тем, кто первым уступит в этом противостоянии.