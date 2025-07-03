Курс 45,6 грн/$ и новые права налоговиков — что прописано в Бюджетной декларации

Правительство внесло в Верховную Раду Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы. Она определяет основные макроэкономические прогнозы на ближайшие годы, а также указывает источники наполнения бюджета на ближайший год. К чему следует готовиться и какие положения выглядят самыми дискуссионными, рассказал Главкому Глава Комитета BP по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев . «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Что такое бюджетная декларация

Бюджетная декларация (БД) определяет основные бюджетные показатели в части доходов, расходов, дефицита и его финансирования, госдолга, межбюджетных отношений и т. п. , и приоритеты фискальной политики в разных сферах на среднесрочную перспективу (плановый и последующие 2 года).

По регламенту БД рассматривается Радой не позднее 15 июля, впрочем, поскольку сроки ее внесения были нарушены на месяц, вероятно, дата рассмотрения в парламенте также будет перенесена. Принятие Б Д может происходить с двумя возможными опциями: (1) может быть просто принята во внимание; и/или (2) парламент в дополнение примет свои предложения к ней.

Основные параметры проекта госбюджета-2026

Доходы — 2 718,2 млрд грн (в т.ч. по общему фонду — 2 553,0 млрд грн, по специальному фонду — 165,1 млрд грн).

Расходы — 3 742,3 млрд грн (в т.ч. по ОФ — 3 462,0 млрд грн, по СФ — 280,3 млрд грн).

Дефицит — 1 033,9 млрд грн (в т.ч. по ОФ — 918,7 млрд грн, по СФ — 115,2 млрд грн), что составит 9,9% от прогнозируемого ВВП (10 443,5 млрд грн). В следующие годы предусматривается существенное сокращение дефицита государственного бюджета — до 619,9 млрд грн в 2027 году и 511,9 млрд грн в 2028 году, или до 5,2% и 3,8% ВВП.

Какой макропрогноз на ближайшие годы

Ускорение роста экономики с 4,5% в 2026 году до 5,0% в 2027, и 5,7% в 2028 году.

Инфляция, по прогнозу, замедлится с 9,7% в среднем в 2026 году до 7,1% в 2027 году, и 5,6% в 2028 году (однако так и не войдя под планку 5% целевого показателя).

Среднегодовой официальный обменный курс гривны по отношению к доллару США ослабнет до 44,7 грн/долл в 2026 году, 45,2 грн/долл — в 2027, 45,6 грн/долл — в 2028 году.

Обращает на себя внимание, что через три года количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15−70 лет увеличится, по сравнению с 2026 годом, всего на 200 тыс. человек, и достигнет 13,2 млн человек — это очень мало для амбициозных планов по восстановлению Украины, декларируемых правительством.

Существенным будет оставаться дефицит торгового баланса: в течение следующих трех лет он сократится с -34,7 млрд долл до -33,0 млрд долл, несмотря на то, что, по прогнозу, в 2026 году темпы роста экспорта будут опережать темпы увеличения импорта в 5,3 раза, в 2027 году — в 1,7 раза, в 2028 — в 1,5 раза.

По альтернативному сценарию, в случае сохранения высокой интенсивности военных действий в среднесрочной перспективе предполагается замедление темпов роста ВВП до 2,4% в 2026 году с последующим подавленным экономическим восстановлением в 2027 и 2028 годах в среднем ежегодно на уровне 4,6%, 9,2% в 2027 году, 7,5% в 2028 году), медленнее возобновление экспорта товаров и услуг.

Как будут собирать деньги

В приоритетных задачах налоговой политики говорится, что включение новых категорий налогоплательщиков в существующие льготные режимы не предусматривается. В целом, разделяя такой подход, не могу не отметить, что все же не верно применять его «под одну гребенку» для всех. Очевидно, есть сферы, развитие которых является жизненно необходимой потребностью, как, например, ОПК. В частности, сейчас в парламенте зарегистрирован пакет законов о Defence city, предусматривающий, в том числе, специальный налоговый и таможенный режим для квалифицированных предприятий ОПК. Хотя и с опозданием, но мы должны решить этот вопрос на 4-м году полномасштабной войны.

Предполагается расширение оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах поступающих на банковские счета налогоплательщиков. Мне кажется, в этом вопросе дополнительная коммуникация со стороны Правительства/ Минфина относительно того, как, когда и при каких условиях это будет происходить, будет точно не лишним. В свою очередь, как глава комитета, я могу еще раз заверить, что при этом составе парламента никакого расширения внесудебного доступа налоговой службы к банковской тайне не будет. Точка.

Что касается взыскания налогового долга, как источника сокращения дефицита бюджета. Воспринимаю его, скорее, как хорошую теоретическую идею, которая, к сожалению, имеет мало шансов на реализацию и, соответственно, является призрачным источником наполнения бюджета. Не советую сильно увлекаться ею, в отличие от детенизации и расширения легальной налоговой базы.

Что касается финансирования бюджета и долговой политики, правительство рассчитывает пользоваться доступными инструментами, сделав акцент на том, что до конца 2028 года планируется снижение показателя отношения общего объема государственного долга и гарантированного государством долга к уровню, не превышающему 100% ВВП.

В то же время обращает на себя внимание такой источник финансирования бюджета, как приватизация государственного имущества. От нее в течение следующих трех лет ожидается всего 6 млрд грн (по 2 млрд грн ежегодно), или в долларовом эквиваленте — всего $133 млн. Для сравнения: только в I полугодии 2025 года приватизационные поступления составили 5,18 млрд грн. На практике такие пессимистические оценки будут означать одно из двух: либо к концу 2028 года мы не только не приблизимся к завершению приватизационных процессов в Украине (вообще поставив этот процесс, по сути, на долгую паузу и толеруя неэффективную работу государственного сектора экономики), либо Правительство, публично не признавая это, считает высоко вероятным альтернативный сценарий с продолжением физического разрушения предприятий и объектов инфраструктуры и невозможностью реализовать объекты крупной и малой приватизации из-за отсутствия спроса.

Расходы на оборону

По базовому сценарию, который предусматривает прекращение огня и существенное улучшение ситуации безопасности с 2026 года, объемы расходов государственного бюджета на среднесрочный период на соответствующие цели будут сокращены и определены в сумме 1 817,2 млрд грн на 2026 год, 1 439,1 млрд грн на 2027 год, и 1 383,6 млн грн на 2028 год. Расходы на закупку вооружения, военной техники, оружия и боеприпасов составят 134,3 млрд грн в 2026 году, 124,4 млрд грн в 2027 году и 10,9 млрд грн в 2028 году.

Украина будет предлагать международным партнерам из Коалиции желающих создать отдельный фонд для финансирования потребностей сил безопасности и обороны Украины, благодаря чему планируется обеспечить необходимую численность военных для предотвращения возобновления вооруженной агрессии россии против Украины, что позволит стать одним из факторов гарантии безопасности для Европейских партнеров.

По альтернативному сценарию, который предусматривает продолжение боевых действий или даже их интенсификацию, «наличие чрезвычайной неопределенности относительно дальнейшей реализации рисков безопасности требует предсказания отдельного раздела, который очертит круг вопросов, которые будут нуждаться в быстрой реакции украинской власти, международных партнеров Украины и общества в условиях продолжения вооруженной агрессии россии против Украины».

Продолжение вооруженной агрессии россии против Украины, усиление ее интенсивности отразится на параметрах бюджетной политики и потребует восстановления объема расходов сектора безопасности и обороны на 2026 год до уровня 2025 года, учитывая изменения в государственный бюджет. Против базового сценария расходы на сектор безопасности и обороны должны быть увеличены на 750−800 млрд грн (до 2,6 трлн грн, или более 25% ВВП).

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При условии направлении внутренних ресурсов, а именно доходов госбюджета и внутреннего финансирования, на покрытие расходов сектора безопасности и обороны, Украина будет нуждаться в сохранении внешней финансовой поддержки на уровне не ниже 2025 года для финансирования социальных программ, поддержки населения.