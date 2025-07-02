Розыгрыш iPhone 16 Pro Max от приложения multi

«Шанс на яблоко без греха»: выиграй iPhone 16 Pro Max вместе с multi

С 1 по 31 июля 2025 года в приложении multi проходит акция «Шанс на яблоко без греха». Подай заявку на кредит — и получи шанс выиграть iPhone 16 Pro Max 256 GB.

multi — финансовый супермаркет, созданный командами Minfin.com.ua и Finance.ua.

Как принять участие в акции:

Загрузите приложениеmulti на iOS или Android (версии: от 1.7.3 / 1.6.7). Подайте заявку на кредит через приложение. Получите согласие от кредитора — и автоматически станете участником акции.

Участие бесплатное, а количество кредитных заявок через приложение влияет на шансы выигрыша: больше заявок — больше шансов.

Акция длится до 31 июля 2025 года, результаты будут опубликованы до 31 августа. Победитель будет определен случайным образом через сервис random.org.

Подарок — iPhone 16 Pro Max (256 GB). В случае выигрыша участник может отказаться в пользу ВСУ — организатор перечислит эквивалентную сумму на официальные счета.

В multi доступны все необходимые финансовые услуги — удобно, быстро и в одном интерфейсе:

курсы валют из 4 источников (НБУ, межбанк, банки, обменники)

онлайн-букинг валюты с фиксацией курса

обменники и банковские отделения на карте

конвертер валют на 150+ пар

курсы криптовалют

оформление автострахования

заявки на кредиты — прямо в приложении

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Детали акции: