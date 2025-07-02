«Шанс на яблоко без греха»: выиграй iPhone 16 Pro Max вместе с multi
Розыгрыш iPhone 16 Pro Max от приложения multi
С 1 по 31 июля 2025 года в приложении multi проходит акция «Шанс на яблоко без греха». Подай заявку на кредит — и получи шанс выиграть iPhone 16 Pro Max 256 GB.
multi — финансовый супермаркет, созданный командами Minfin.com.ua и Finance.ua.
Как принять участие в акции:
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Загрузите приложениеmulti на iOS или Android (версии: от 1.7.3 / 1.6.7).
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Подайте заявку на кредит через приложение.
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Получите согласие от кредитора — и автоматически станете участником акции.
Участие бесплатное, а количество кредитных заявок через приложение влияет на шансы выигрыша: больше заявок — больше шансов.
Акция длится до 31 июля 2025 года, результаты будут опубликованы до 31 августа. Победитель будет определен случайным образом через сервис random.org.
Подарок — iPhone 16 Pro Max (256 GB). В случае выигрыша участник может отказаться в пользу ВСУ — организатор перечислит эквивалентную сумму на официальные счета.
В multi доступны все необходимые финансовые услуги — удобно, быстро и в одном интерфейсе:
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курсы валют из 4 источников (НБУ, межбанк, банки, обменники)
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онлайн-букинг валюты с фиксацией курса
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обменники и банковские отделения на карте
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конвертер валют на 150+ пар
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оформление автострахования
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заявки на кредиты — прямо в приложении
Детали акции:
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Организатор акции: ООО «Триумф»
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Территория: Украина (кроме временно оккупированных и боевых территорий)
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