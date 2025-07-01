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1 июля 2025, 15:42 Читати українською

Приватбанк запустил онлайн открытие счетов предприятий и компаний

Приватбанк запустил для украинских предприятий и компаний открытие счетов юридических лиц онлайн на сайте банка. Об этом сообщил член правления Приватбанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев.

Приватбанк запустил для украинских предприятий и компаний открытие счетов юридических лиц онлайн на сайте банка.
Фото: depositphotos

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Что это значит

Теперь юрлица могут открыть свой счет в банке без посещения отделений. Первые три месяца обслуживания счета юридических лиц, открытых онлайн — без абонплаты.

Как открыть счет

Чтобы открыть счет бизнеса в Приватбанке онлайн, руководителю компании достаточно подать заявку на сайте по ссылке pb.ua/jur, указать информацию о предприятии и бизнесе, загрузить необходимые документы, подписав облачным директором КЭП (как физического лица) или облачным КЭП юрлица.

Если у директора нет цифровой подписи, его можно сделать быстро и бесплатно в Приват24.

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После получения заявки специалисты банка проверят документы, при необходимости подскажут, что следует изменить и сразу после открытия счета пришлют его реквизиты.

А дальше — регистрация в «Приват24 для бизнеса» и доступ ко всем услугам Приватбанка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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