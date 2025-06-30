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30 июня 2025, 18:31 Читати українською

Приватбанк продаст портфель «безнадежных» кредитов на 5,2 миллиарда гривен

Государственный Приватбанк выставит на продажу портфель «безнадежных» потребительских кредитов общей номинальной стоимостью 5,2 млрд грн. Решение о продаже было утверждено Наблюдательным советом банка в июне 2025 года в рамках выполнения требований Правительства и НБУ по сокращению проблемной задолженности государственных банков. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщила пресс-служба Приватбанка.

Государственный Приватбанк выставит на продажу портфель «безнадежных» потребительских кредитов общей номинальной стоимостью 5,2 млрд грн.

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Что именно продается

На аукцион выставляется право требования по портфелю, который включает более 658 тысяч беззалоговых потребительских кредитов. Все они были ранее признаны банком безнадежными и списаны за счет сформированных резервов. Портфель включает как тело кредитов, так и начисленные проценты.

В банке особо подчеркнули, что из портфеля для продажи исключены все кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные лица, а также жители территорий активных боевых действий или временно оккупированных территорий.

Условия аукциона

Продажа состоится через государственную платформу ГП СЕТАМ, а торги должны завершиться до 30 июля 2025 года. Сумма в 5,2 млрд грн является начальной ценой лота. Аукцион будет проходить в несколько этапов, в частности с автоматическим постепенным снижением стартовой цены. Минимальная стоимость, за которую может быть продан лот, составляет 1,2% от его начальной цены.

Для контекста, банк добавил, что по состоянию на конец 2024 года уровень неработающих активов в его «чистом» кредитном портфеле (не связанном с бывшими владельцами) составлял 4,9%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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