Курс валют: евро в банках подскочило на 18 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 6 копеек, а в продаже прибавил 8 копеек. Евро подорожало на 13 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 4 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро подорожало на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−42,05 грн. Евро покупают за 48,75 грн, а продают за 49,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 49,20−49,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,75−41,78 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,18−49,21 грн/евро.

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