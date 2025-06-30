С начала года украинцы завезли из-за границы 131 «роскошный» автомобиль

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июня 2025, 9:01 Читати українською

С начала года украинцы завезли из-за границы 131 «роскошный» автомобиль

131 «роскошный» автомобиль успели завезти украинцы из-за границы за 5 месяцев 2025 года. Это в 3.4 раза меньше, чем за 5 месяцев прошлого года — 448 авто. Впрочем по сравнению к 2021 году дорогих автомобилей увеличилось на 42%. Об этом говорится в данных Опендатабота.

131 «роскошный» автомобиль успели завезти украинцы из-за границы за 5 месяцев 2025 года.
Фото: europeanprestige.co.uk

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Налог на роскошь

Резкий рост дополнительно облагаемого авто произошел в 2023 году. Тогда за 5 месяцев в Украину завезли 584 авто, подпадавших под налог на роскошь.

Куда едут премиум авто

Больше всего автомобилей попало в Киев — 43% от общего количества нововвезенных за 2025 год. Еще по 13% поехали в Киевскую область и по 9% в Одесскую и Львовскую области.

Какие авто заказывают украинцы

47% всех авто заряжают электричеством, а еще 23% — электричеством или бензином. Бензиновые авто премиум-класса занимают только третье место: 19%.

63% всех ввезенных в Украину авто, подлежащих налогу на роскошь, в этом году — Porsche. В частности, популярны Porsche Taycan и Porsche Cayenne E-hybrid — 41% и 8% от всех авто соответственно.

На второй строчке Mercedes-Benz — таких авто 21% от всего количества. Наибольшей популярностью украинцев пользуются Mercedes-Benz s 450 и Mercedes-Benz s 580 4matic — 15% от всего количества.

Самые дорогие авто

В этом году самый дорогой автомобиль был замечен в Киеве — Rolls-Royce Cullinan Black Badge по цене $700 тыс. Также на наших улицах можно встретить Rolls-Royce Spectre, который стоит $600 тысяч.

Налоги

Каждый год в Украине обновляется перечень автомобилей, облагаемых налогом транспортным налогом. Пока таких моделей 338, однако в прошлом году их было больше — 468.

С января по апрель владельцы ценных автомобилей заплатили 87,2 млн грн налога. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше, чем за тот же период в прошлом году. Больше плательщиков ожидалось в Киеве — 26,5 млн грн.

Этот налог платят владельцы автомобилей, которые выпущены не более 5 лет назад и стоят более 3 млн. грн. Соответственно, ставка налога на один автомобиль премиум-сегмента составляет 25 тыс. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Я_ __
Я_ __
30 июня 2025, 9:34
#
«З початку року українці завезли з-за кордону 131 „розкішну“ автівку»

Тут напевно варто уточнювати, що мова переважно про депутатів різного розливу, але звісно звісно вони все запишуть на жінок, дітей, собак своїх, котрим все це «подарували» :)
+
0
Studen3
Studen3
30 июня 2025, 10:19
#
Битки везут в основном. На таможне видел, не «дрова», где бампер, крыло, дверь ударены. Внутри все целое
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 июня 2025, 10:47
#
Вы ценники на Porsche Taycan видели? даже Б/У
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 июня 2025, 10:33
#
В 21 году 92 шт.
в 23 году 584
в 24 году 448
Больше всего автомобилей попало в Киев — 43%
Кто еще надеется, что война закончится?
+
0
KingSalmon
KingSalmon
30 июня 2025, 11:08
#
Ці всі стрибки кількості «розкішних авто" — це через курсові коливання в першу чергу.

«Розкішні авто», які є об'єктом оподаткування — це легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (на 1 січня звітного року).

мін зп 2021 — 6500 грн — курс 27 грн — 240 уе. (375 на 240 = 90 000 у.е.)
мін зп 2023 — 6700 грн — курс 37 грн — 180 уе. (375 на 180 = 67 800 уе.)
мін зп 2024 — 8000 грн — курс 40 грн — 200 уе. (375 на 200 = 75 000 уе.)

Туарег, Кайен, Ленд Крузер, А8, S-Class, BMW 7, X5-X7 і тд — вони всі коштують більше «межі», то ж і підпадають під «люкс». Вони і є 90% тих цифр


Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами