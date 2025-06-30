С начала года украинцы завезли из-за границы 131 «роскошный» автомобиль

131 «роскошный» автомобиль успели завезти украинцы из-за границы за 5 месяцев 2025 года. Это в 3.4 раза меньше, чем за 5 месяцев прошлого года — 448 авто. Впрочем по сравнению к 2021 году дорогих автомобилей увеличилось на 42%. Об этом говорится в данных Опендатабота.

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Налог на роскошь

Резкий рост дополнительно облагаемого авто произошел в 2023 году. Тогда за 5 месяцев в Украину завезли 584 авто, подпадавших под налог на роскошь.

Куда едут премиум авто

Больше всего автомобилей попало в Киев — 43% от общего количества нововвезенных за 2025 год. Еще по 13% поехали в Киевскую область и по 9% в Одесскую и Львовскую области.

Какие авто заказывают украинцы

47% всех авто заряжают электричеством, а еще 23% — электричеством или бензином. Бензиновые авто премиум-класса занимают только третье место: 19%.

63% всех ввезенных в Украину авто, подлежащих налогу на роскошь, в этом году — Porsche. В частности, популярны Porsche Taycan и Porsche Cayenne E-hybrid — 41% и 8% от всех авто соответственно.

На второй строчке Mercedes-Benz — таких авто 21% от всего количества. Наибольшей популярностью украинцев пользуются Mercedes-Benz s 450 и Mercedes-Benz s 580 4matic — 15% от всего количества.

Самые дорогие авто

В этом году самый дорогой автомобиль был замечен в Киеве — Rolls-Royce Cullinan Black Badge по цене $700 тыс. Также на наших улицах можно встретить Rolls-Royce Spectre, который стоит $600 тысяч.

Налоги

Каждый год в Украине обновляется перечень автомобилей, облагаемых налогом транспортным налогом. Пока таких моделей 338, однако в прошлом году их было больше — 468.

С января по апрель владельцы ценных автомобилей заплатили 87,2 млн грн налога. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше, чем за тот же период в прошлом году. Больше плательщиков ожидалось в Киеве — 26,5 млн грн.

Этот налог платят владельцы автомобилей, которые выпущены не более 5 лет назад и стоят более 3 млн. грн. Соответственно, ставка налога на один автомобиль премиум-сегмента составляет 25 тыс. грн.