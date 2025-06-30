131 «роскошный» автомобиль успели завезти украинцы из-за границы за 5 месяцев 2025 года. Это в 3.4 раза меньше, чем за 5 месяцев прошлого года — 448 авто. Впрочем по сравнению к 2021 году дорогих автомобилей увеличилось на 42%. Об этом говорится в данных Опендатабота.
С начала года украинцы завезли из-за границы 131 «роскошный» автомобиль
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Налог на роскошь
Резкий рост дополнительно облагаемого авто произошел в 2023 году. Тогда за 5 месяцев в Украину завезли 584 авто, подпадавших под налог на роскошь.
Куда едут премиум авто
Больше всего автомобилей попало в Киев — 43% от общего количества нововвезенных за 2025 год. Еще по 13% поехали в Киевскую область и по 9% в Одесскую и Львовскую области.
Какие авто заказывают украинцы
47% всех авто заряжают электричеством, а еще 23% — электричеством или бензином. Бензиновые авто премиум-класса занимают только третье место: 19%.
63% всех ввезенных в Украину авто, подлежащих налогу на роскошь, в этом году — Porsche. В частности, популярны Porsche Taycan и Porsche Cayenne E-hybrid — 41% и 8% от всех авто соответственно.
На второй строчке Mercedes-Benz — таких авто 21% от всего количества. Наибольшей популярностью украинцев пользуются Mercedes-Benz s 450 и Mercedes-Benz s 580 4matic — 15% от всего количества.
Самые дорогие авто
В этом году самый дорогой автомобиль был замечен в Киеве — Rolls-Royce Cullinan Black Badge по цене $700 тыс. Также на наших улицах можно встретить Rolls-Royce Spectre, который стоит $600 тысяч.
Налоги
Каждый год в Украине обновляется перечень автомобилей, облагаемых налогом транспортным налогом. Пока таких моделей 338, однако в прошлом году их было больше — 468.
С января по апрель владельцы ценных автомобилей заплатили 87,2 млн грн налога. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше, чем за тот же период в прошлом году. Больше плательщиков ожидалось в Киеве — 26,5 млн грн.
Этот налог платят владельцы автомобилей, которые выпущены не более 5 лет назад и стоят более 3 млн. грн. Соответственно, ставка налога на один автомобиль премиум-сегмента составляет 25 тыс. грн.
Комментарии - 5
Тут напевно варто уточнювати, що мова переважно про депутатів різного розливу, але звісно звісно вони все запишуть на жінок, дітей, собак своїх, котрим все це «подарували» :)
в 23 году 584
в 24 году 448
Больше всего автомобилей попало в Киев — 43%
Кто еще надеется, что война закончится?
«Розкішні авто», які є об'єктом оподаткування — це легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (на 1 січня звітного року).
мін зп 2021 — 6500 грн — курс 27 грн — 240 уе. (375 на 240 = 90 000 у.е.)
мін зп 2023 — 6700 грн — курс 37 грн — 180 уе. (375 на 180 = 67 800 уе.)
мін зп 2024 — 8000 грн — курс 40 грн — 200 уе. (375 на 200 = 75 000 уе.)
Туарег, Кайен, Ленд Крузер, А8, S-Class, BMW 7, X5-X7 і тд — вони всі коштують більше «межі», то ж і підпадають під «люкс». Вони і є 90% тих цифр