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27 июня 2025, 17:02 Читати українською

Зеленский анонсировал длительный мораторий на проверки бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил подготовить решение о введении продолжительного моратория на проведение проверок бизнеса в стране. Об этом глава государства сообщил во время состоявшегося в Киеве «Форума власти и бизнеса: от диалога до партнерства», сообщает Укринформ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил подготовить решение о введении продолжительного моратория на проведение проверок бизнеса в стране.
Фото: president.gov.ua

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«Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса. Так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления, недобросовестных людей на разных должностях», — заявил Зеленский.

По его словам, у Украины есть потенциал для значительного экономического роста, но для этого нужны четкие рамки регулирования.

«Украина может быть значительно сильнее экономически, а значит, нам нужно реализовать гораздо больше идей и талантов украинского предпринимательства. Для этого нужны условия, четкие рамки для государственного вмешательства, минимальное и рациональное регулирование, сильное государственное лоббирование украинского бизнеса в мире», — сказал президент.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
extremumlife
extremumlife
27 июня 2025, 17:31
#
Добре, що знову до цього прийшли.
+
0
LutyiPerets
LutyiPerets
27 июня 2025, 17:34
#
А чого не Шмигаль ? а ж цілий президент для цього знадобився
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
27 июня 2025, 17:43
#
Позитивні рішення за дуче, а негативні за тими хто під ним. Десь в світі не так?)
+
0
Moonlighter
Moonlighter
27 июня 2025, 18:21
#
Потому что Зеля анонсирует и озвучивает только перемоги и хорошие новости. Там где намечается зрада, он сразу бежит в кусты с криками «я отвечаю только за внешнюю политику».
+
+15
vipbmz
vipbmz
27 июня 2025, 19:41
#
Мене одного це насторожує? коли сам президент говорить, що бізнес може розслабитися від перевірок, а відчуття що потрібно готуватися…
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