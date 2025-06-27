Зеленский анонсировал длительный мораторий на проверки бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил подготовить решение о введении продолжительного моратория на проведение проверок бизнеса в стране. Об этом глава государства сообщил во время состоявшегося в Киеве «Форума власти и бизнеса: от диалога до партнерства», сообщает Укринформ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса. Так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления, недобросовестных людей на разных должностях», — заявил Зеленский.

По его словам, у Украины есть потенциал для значительного экономического роста, но для этого нужны четкие рамки регулирования.

«Украина может быть значительно сильнее экономически, а значит, нам нужно реализовать гораздо больше идей и талантов украинского предпринимательства. Для этого нужны условия, четкие рамки для государственного вмешательства, минимальное и рациональное регулирование, сильное государственное лоббирование украинского бизнеса в мире», — сказал президент.