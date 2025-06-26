В Гааге завершился 76−1 саммит НАТО. Что из него «выжала» Украина, рассказала директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук. «Минфин» выбрал главное.
Что получила Украина по результатам Гаагского саммита НАТО
Итак, Гаагский саммит НАТО для Украины. Кратко по горячим следам:
1. Удалось сохранить статус-кво по поводу будущего членства Украины в НАТО.
«Необратимость» пути Украины в Альянс осталась неприкосновенной. Как и позиции предыдущих саммитов, так или иначе, предусматривающие возможность будущего членства в Альянсе для Украины.
В условиях, в которых проходил саммит и какие нарративы предшествовали ему относительно будущего членства Украины в НАТО, статус-кво — это однозначно положительный результат, точно не регресс.
2. Россия стала единственной страной, которая была признана долговременной угрозой в финальном коммюнике (напомните мне другие саммиты в последнее время при участии лидера США, где о таком идет речь), а Украина стала единственной страной партнером, которая получила отдельное упоминание в этом коммюнике (несмотря на драматические анонсы в международных медиа, что никакого упоминания об Украине не будет).
И не просто упоминание: а фиксацию в пункте, где отражен основной результат саммита — а именно увеличение расходов на оборону до 5% ВВП стран-членов. В декларации черным по белому отражено обязательство стран-членов Альянса предусмотреть в этих 5% помощь Украине в целом и нашей оборонной промышленности, в частности.
Что на самом деле произошло? Поддержку обороны Украины и нашей оборонной промышленности страны-члены де-факто встроили в бюджет стран-членов НАТО.
3. Совет Украина-НАТО состоялся (опять же, несмотря на разные суперпессимистические прогнозы). Да, на уровне министров иностранных дел. Но министры иностранных дел традиционно играют очень важную роль в истории НАТО — начиная с того, что и Вашингтонский договор об учреждении Альянса был подписан министрами иностранных дел (хотя и в присутствии президента США).
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4. И, конечно же, отдельным «бонусом» саммита стала отдельная длительная, и, по словам Президента Зеленского, содержательная встреча с президентом Трампом, но об этом как-то отдельно.
В целом общий диагноз, или, извините, выводы, таковой: Украина «выжала» из этого саммита по максимуму, что могла.
У НАТО нет консенсуса в части нашего приглашения, но еще больше не хватает консенсуса, чтобы снимать будущее членство в НАТО с повестки дня вообще, как того требует агрессор.
На фоне прошедших в последнее время саммитов, Гаагский оказался достаточно положительным.
И, откровенно говоря, более позитивным, чем многие могли ожидать еще даже несколько недель назад.
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