Что получила Украина по результатам Гаагского саммита НАТО

В Гааге завершился 76−1 саммит НАТО. Что из него «выжала» Украина, рассказала директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук. «Минфин» выбрал главное.

Итак, Гаагский саммит НАТО для Украины. Кратко по горячим следам:

1. Удалось сохранить статус-кво по поводу будущего членства Украины в НАТО.

«Необратимость» пути Украины в Альянс осталась неприкосновенной. Как и позиции предыдущих саммитов, так или иначе, предусматривающие возможность будущего членства в Альянсе для Украины.

В условиях, в которых проходил саммит и какие нарративы предшествовали ему относительно будущего членства Украины в НАТО, статус-кво — это однозначно положительный результат, точно не регресс.

2. Россия стала единственной страной, которая была признана долговременной угрозой в финальном коммюнике (напомните мне другие саммиты в последнее время при участии лидера США, где о таком идет речь), а Украина стала единственной страной партнером, которая получила отдельное упоминание в этом коммюнике (несмотря на драматические анонсы в международных медиа, что никакого упоминания об Украине не будет).

И не просто упоминание: а фиксацию в пункте, где отражен основной результат саммита — а именно увеличение расходов на оборону до 5% ВВП стран-членов. В декларации черным по белому отражено обязательство стран-членов Альянса предусмотреть в этих 5% помощь Украине в целом и нашей оборонной промышленности, в частности.

Что на самом деле произошло? Поддержку обороны Украины и нашей оборонной промышленности страны-члены де-факто встроили в бюджет стран-членов НАТО.

3. Совет Украина-НАТО состоялся (опять же, несмотря на разные суперпессимистические прогнозы). Да, на уровне министров иностранных дел. Но министры иностранных дел традиционно играют очень важную роль в истории НАТО — начиная с того, что и Вашингтонский договор об учреждении Альянса был подписан министрами иностранных дел (хотя и в присутствии президента США).

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4. И, конечно же, отдельным «бонусом» саммита стала отдельная длительная, и, по словам Президента Зеленского, содержательная встреча с президентом Трампом, но об этом как-то отдельно.

В целом общий диагноз, или, извините, выводы, таковой: Украина «выжала» из этого саммита по максимуму, что могла.

У НАТО нет консенсуса в части нашего приглашения, но еще больше не хватает консенсуса, чтобы снимать будущее членство в НАТО с повестки дня вообще, как того требует агрессор.

На фоне прошедших в последнее время саммитов, Гаагский оказался достаточно положительным.

И, откровенно говоря, более позитивным, чем многие могли ожидать еще даже несколько недель назад.