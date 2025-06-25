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25 июня 2025, 19:07 Читати українською

Хуже пошлин Трампа: какие ограничения вводят страны ЕС против соседей

Торговля внутри Европейского Союза не такая простая, как может показаться извне. Почему для одного товара нужно делать разные упаковки и собирать кучу лицензий, рассказал бывший президент Киевстар Петр Чернышов.

Торговля внутри Европейского Союза не такая простая, как может показаться извне.

Таможенные пошлины отменили, а что ввели

Пора поговорить о едином рынке ЕС. А точнее, о том, как он выглядит, когда ты не в теории, а с фактурой в руках. Почему это интересно?

1. Потому, что Украина туда стремится — и многое в головах наших людей идеализировано.

2. Потому, что Трамп и тарифы.

Потому что в теории — это как швейцарские часы: все интегрировано, синхронизировано, движется слаженно. А на практике — как часы из секонд-хенда: вроде тикают, но каждая страна переводит стрелки на свой лад.

Возможно, вы слышали, что торговать внутри ЕС легко. Но МВФ говорит: чтобы продать товар в другую страну Евросоюза, компания платит скрытую цену, которая эквивалентна 45% пошлин. А если вы продаете услугу — включайте режим выживания: это уже 110% «тарифного эквивалента». Важно: это говорит не канал Fox News или какой-нибудь Russia Today, а вполне себе независимый МВФ. На минуточку: это больше, чем трамповские «освободительные» пошлины на Китай, которые тогда назывались чуть ли не торговым Холокостом.

Откуда все это? Да оттуда, что у ЕС пошлины нет, а барьеры остались. Просто теперь они не таможенные, а «невидимые». То есть бюрократические. Например, если у вас есть строительная компания с польской лицензией, а вы хотите залить бетон в Австрии — вам все равно придется доказать, что ваш бетон — это «на самом деле бетон, а не что-нибудь другое». Потому что польский бетон для Австрии — это не бетон, а попытка отбить рынок у местного строителя. Некрасиво, дорогой Яцек! Сертификаты, проверки, локальные ограничения — все есть. Конечно, в духе «европейского сотрудничества». Просто с печатями в каждой стране.

А теперь — к услугам. Это уже даже не блокпост — это квест. Хотите открыть гостиницу или клинику в другой стране? Может обойтись в 2−3 раза дороже, чем у себя дома. Условно говоря, чтобы обеспечить бабушку уходом в соседней Италии, нужно больше разрешений, чем на импорт оружия. И это не преувеличение — просто посмотрите на стоимость внутренней торговли в разных сферах услуг: размещение, социальные услуги, недвижимость — на пике расходов часто более 200%. И это не потому, что гостиница в Португалии хуже, а потому, что «правила чуть не те».

Все логично: ЕС давно решил, что его внутренний рынок будет более эффективным, чем любая зона свободной торговли. Но если посмотреть на фактическую торговлю, то выходит парадокс: ЕС торгует извне более активно, чем внутри себя. А торговля услугами с другими странами уже сравнялась с внутренней просто потому, что за границу продавать часто легче. Словом, компания из Бельгии может легче договориться с Канадой, чем с Францией. И пока в США между штатами летают товары, услуги и юристы, в ЕС все еще спорят, можно ли йогурт из Парижа продавать в Вене без дополнительной этикетки.

Что же с той обещанной свободой? Да вот она — в учебниках. И у консультантов, которые выступают здесь у нас и учат нас всех экономике. В реальной жизни «взаимное признание» (идея, что-то, что легально в одной стране, должно признаваться в других) — работает как кнопка «отмена» на старом пульте: есть, но не всегда реагирует. В 2004 году Дания запретила 18 хлопьев Kellogg's, потому что там было много витаминов, хотя в других странах это был завтрак, а не биологическое оружие. Франция требовала отдельный лабораторный тест на биотопливо, хотя та же партия, сделанная во Франции, проходила без тестов. А AkzoNobel вынуждена клеить на краску три разных логотипа, чтобы ее можно было продать во Франции, Италии и Испании. Все это — один и тот же товар. Просто разные страны — разные прицепы.

Но ведь есть директивы, скажете вы! Есть. Но работают они, как многослойный пирог: новое правило не заменяет старое, а просто ложится сверху. В сфере финансов исследователи обнаружили: после «гармонизации» правила между странами стали… еще более разными. В области данных — GDPR (это общий регламент защиты данных): теоретически единая система, а на практике — 270 различных регуляторов. Важно сказать, что GDPR — это вообще «выстрел в ногу» всему бизнесу в Евросоюзе.

Трамп — просто зайчик, по сравнению с теми, кто это придумал! Одни страны запрещают Google Analytics, другие — нет. Сайт, легальный в Польше, может быть «вне закона» в Австрии уже завтра. И это не шутка, это просто децентрализованный еврореализм.

Можно ли защитить права

А теперь — внимание на Еврокомиссию. Именно она должна бороться с такими барьерами. Но в последние годы она, похоже, увлеклась геополитикой, климатом и правами всех микрогрупп, которые только можно придумать. Поскольку количество дел против стран-членов за нарушение внутреннего рынка упало в четыре раза. Если в 2010-м открывали более 1 300 дел, то в 2023 — всего 300+. Среднее время рассмотрения — почти 4 года, а чтобы страна выполнила решение — еще пять. Это как получить штраф за парковку спустя девять лет после того, как вы продали авто.

Но пока Комиссия занимается многофункциональным позиционированием себя в мире, малый бизнес просто сдается. Потому что выиграть суд во Франции, если вы португальский стартап, это как выиграть региональные выборы в Нормандии, будучи украинским рыболовом. Дорого. Долго. Без гарантий. Большие компании еще как-то воюют. А малые просто уходят с рынка или остаются в пределах одной страны, а в ЕС очень много маленьких стран — вот и трудно конкурировать с американцами и китайцами!

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И знаете, что самое печальное? Что решение всем известно. Не надо одинаковых правил у всех. Надо просто возвращаться к Cassis de Dijon: если что-то легально в одной стране ЕС — оно должно быть легальным повсюду. Взаимное признание. Не фантом, а настоящий механизм. Потому что гармонизировать 27 стран до миллиметра — это как сделать всем унифицированный размер носков. Идея удобная. Но одним будет давить, а с других будет спадать.

Мораль такова: пока бизнес в ЕС должен иметь 3 сертификата, 5 этикеток и отдельный софт на каждую страну — это не рынок, это ребус. И не единственный, а единообразный.

Автор:
Чернышов Петр
предприниматель, экс-президент Киевстар Чернышов Петр
Источник: Минфин
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