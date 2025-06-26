Как взять кредит по программе «єОселя»: практические советы

Программа «єОселя» может стать мощным стимулом для учителей, ученых, медработников работать по своей специальности и призванию, ведь она позволяет получить базис для комфортной жизни — собственное жилье. Об этом рассказала Екатерина Лычана, начальник управления по работе с партнерами Глобус банка .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Преимущества «єОселя»

Для этих категорий граждан «єОселя» предусматривает наилучшие кредитные условия: ссуду можно получить сроком до 20 лет по ставке 3% на первые 10 лет погашения и 6% — на следующие 10 лет с первым взносом от 20% стоимости жилья, а для заемщиков в возрасте до 25 лет — от 10%.

Одним из условий предоставления кредита является платежеспособность заемщика, а также неотложная потребность в собственном жилье (или его отсутствие или недостаточная площадь проживания — менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи).

Банкир обратила внимание на то, что сумма кредита зависит от количества членов семьи и размера доходов заемщика и его семьи. В то же время эксперт отметила, что главный вопрос, прежде всего беспокоит учителей или врачей, — это невысокий уровень дохода, что существенно усложняет возможность принять участие в государственной ипотечной программе.

«Стоимость жилья достаточно высока, поэтому совершенно очевидно, что уровень заработка у льготных категорий граждан, особенно у молодых специалистов, недостаточен для того, чтобы сэкономить средства на большой первичный взнос и платить высокую процентную ставку. Именно поэтому, осуществить мечту о собственном жилье можно с помощью государственной программы «єОселя».

Она пояснила, что согласно правилам государственной ипотечной программы кредит предоставляется, если один из членов семьи — заемщик имеет право на участие в программе, но для определения платежеспособности заемщика банк может принять во внимание совокупный доход всей семьи.

Сейчас по программе «єОселя» средняя сумма кредита составляет 1,65 млн грн, при такой сумме кредита максимальный платеж в первый месяц будет всего 11 тыс. грн. грн — частичное погашение кредита и оплата начисленных процентов, и с каждым месяцем платеж будет уменьшаться.

«По нашим расчетам, если совокупный месячный доход семьи из 2-х человек составляет от 40 тыс. грн и такая семья готова внести минимальный первый взнос в размере от 20%, то аккредитованные в „єОселя“ банки не откажут в кредите, а предоставленная сумма будет достаточной, чтобы приобрести жилье по 2,1 млн грн», — сообщили в пресс-службе.

Также есть дополнительный механизм — если, например, заемщик не в браке, то родители молодого специалиста или специалиста могут стать поручителями для получения кредита.

«Не секрет, что молодому учителю, зарплата которого не позволяет оформить ипотеку, могут помочь работающие родители. И программа „єОселя“ учитывает такую возможность. При таких обстоятельствах решение о предоставлении кредита принимается на основе информации о доходах не только заемщика, но и его родителей», — акцентирует Лычана.

По ее словам, аккредитованные банки в зависимости от обстоятельств чаще готовы предоставить кредиты на сумму до 2 млн грн, что вместе с первым взносом (условно 20%), что соответствует рыночной стоимости квартиры в новостройке площадью от 40 до 50 м².

«Согласно программе „єОселя“ общая площадь квартиры, на которую можно получить кредит, составляет не более 52,5 м² общей площади и дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи. Но, если у семьи молодого учителя или врача есть весомые сбережения и есть желание приобрести квартиру для будущей большой семьи, то это можно больше», — отметила специалист.

Алгоритм участия в «єОселея

Подача заявки на участие в программе через портал «Дия». Необходимо указать возраст, семейный статус заемщика, название учреждения, где он/она работает, уровень дохода, наличие поручителей и их доход, сумму первого взноса.

Одобрение участия. Если заявка оформлена правильно и соответствует условиям программы, то вскоре гражданин получает уведомление о ее одобрении.

«Буквально сразу после одобрения заявки потенциальный заемщик получает уведомление с предложениями от аккредитованных банков о готовности предоставить кредит и указанием его суммы. Банки очень оперативно принимают такое решение. Согласование или отказ по каждому банку появляются в „Дии“ заявителя. Но в „Дии“ — это предварительное одобрение», — детализировала Лычана.

Выбор объекта и банка. В течение 30 дней после принятия заявки заемщик должен выбрать банк и жилой объект для приобретения.

«Для недвижимости на вторичном рынке существуют ограничения по вводу дома в эксплуатацию — это 3 или 10 лет в зависимости от категорий заемщика и территориального размещения приобретаемой недвижимости. В то же время выбрать квартиру на первичном рынке значительно проще: перечень аккредитованных объектов расположен на сайтах выбранного заемщиком банка и „Укрфинжитло“. Кроме того, недвижимость на первичном рынке дешевле, чем на вторичном», — объясняет банкир.