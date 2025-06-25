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25 июня 2025, 17:48 Читати українською

Штраф за парковку на местах для людей с инвалидностью вырастет до 5100 гривен

В среду, 25 июня, Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий существенное ужесточение ответственности за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

В среду, 25 июня, Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий существенное ужесточение ответственности за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.
Фото: depositphotos

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Что предполагает законопроект

  • Увеличение штрафов: за незаконную остановку или стоянку на местах для людей с инвалидностью нарушителям грозит штраф в размере 300 (сейчас от 60 до 100) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 5100 грн.

  • Новые требования к водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим людей с инвалидностью: обязательное использование опознавательного знака «Водитель с инвалидностью» и информации о наличии в форме QR-кода.

  • Ответственность: парковка транспортного средства без установленного в соответствии с требованиями законодательства на нем опознавательного знака «Водитель с инвалидностью» вместе с QR-кодом, отражающим наличие инвалидности.

По официальным данным, в Украине ежегодно растет количество нарушений правил остановки, стоянки и парковки на местах для людей с инвалидностью: в 2023 году было зафиксировано 5756 случаев, а в 2024 — уже 7259.

Поэтому принятие правительственного законопроекта поможет снизить количество правонарушений и создать комфортные условия для людей с инвалидностью, среди которых немало ветеранов и ветеранок войны.

Далее проект закона будет передан Верховной Раде Украины для рассмотрения и принятия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

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0
Три літри
Три літри
25 июня 2025, 18:24
#
Який сенс як ніхто не штрафує?
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0
NicolaZnow
NicolaZnow
25 июня 2025, 18:53
#
Тепер будуть штрафувати за відсутність QR-коду))
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0
Три літри
Три літри
25 июня 2025, 20:10
#
Ой, не факт

за парковку теж мали б штрафувати — але я точно знаю що поліції на це чхати, хіба що іноді для ЗМІ можуть провести компанію десь в окремому місті
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0
Mini Mi
Mini Mi
25 июня 2025, 20:04
#
Да потому что у нас законодательство кривое — штрафовать имеют право только менты и только если на месте словят. Найдется столько ментов все парковки города проверять? Да о чем говорить у нас штрафы за парковку на месте для электрокаров оспариваются в суде потому что закон составлен криво и требует наличие любых електродвигателей в авто, хотя они есть в абсолютно любом авто.
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0
Три літри
Три літри
25 июня 2025, 20:16
#
Да потому что у нас законодательство кривое — штрафовать имеют право только менты и только если на месте словят.

вже давно ні — зміни в законі з чорт знає якого року

більш того я точно знаю що муніципальні інспектори заочно штрафують якщо стоїш на платній паркувці без талончика, звісно це дуже залежить від місцевої влади бо в Ужгороді це працює навіть зараз, а в Харкові не працює (можливо через військовий стан) і не працювало
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0
Kidav
Kidav
25 июня 2025, 19:54
#
І дє брати цей код, особливо якщо телефон кнопочний?
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0
Три літри
Три літри
25 июня 2025, 20:16
#
До чого тут взагалі телефон?
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