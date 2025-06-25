Штраф за парковку на местах для людей с инвалидностью вырастет до 5100 гривен

В среду, 25 июня, Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий существенное ужесточение ответственности за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

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Что предполагает законопроект

Увеличение штрафов: за незаконную остановку или стоянку на местах для людей с инвалидностью нарушителям грозит штраф в размере 300 (сейчас от 60 до 100) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 5100 грн.

Новые требования к водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим людей с инвалидностью: обязательное использование опознавательного знака «Водитель с инвалидностью» и информации о наличии в форме QR-кода.

Ответственность: парковка транспортного средства без установленного в соответствии с требованиями законодательства на нем опознавательного знака «Водитель с инвалидностью» вместе с QR-кодом, отражающим наличие инвалидности.

По официальным данным, в Украине ежегодно растет количество нарушений правил остановки, стоянки и парковки на местах для людей с инвалидностью: в 2023 году было зафиксировано 5756 случаев, а в 2024 — уже 7259.

Поэтому принятие правительственного законопроекта поможет снизить количество правонарушений и создать комфортные условия для людей с инвалидностью, среди которых немало ветеранов и ветеранок войны.

Далее проект закона будет передан Верховной Раде Украины для рассмотрения и принятия.