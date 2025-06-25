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25 июня 2025, 12:15 Читати українською

«Обмен для ВСУ» и патриотические инициативы: чем прикрываются криптомошенники

В Украине стремительно растет количество мошенничеств на криптовалютном рынке. Новые схемы все чаще маскируются под «патриотические инициативы»: «обмен только для военных», «специальное предложение для ВСУ» либо «быстрый обмен без верификации — только сегодня». За этими лозунгами часто скрываются организованные преступные схемы, благодаря которым у потребителей этих услуг не только воруют криптовалюту, но и подвергают их рискам уголовного и налогового преследования.

В Украине стремительно растет количество мошенничеств на криптовалютном рынке.

Об этом говорится в статье влиятельного издания «Экономическая правда» и криптообменного сервиса ObmenAT24, опубликованной в рамках совместного спецпроекта «Говорит крипта».

Как объясняют эксперты ObmenAT24, подобные схемы работают по классической психологической модели срочности и доверия. Мошенники привлекают пользователей, создавая иллюзию ограниченного предложения с эмоциональным акцентом: якобы обмен проводится исключительно для военнослужащих, семей переселенцев или на нужды армии.

«Схема с курсом особенно опасна для новичков крипторынка, которые еще плохо ориентируются в экосистеме криптосервисов. На нее в погоне за большей прибылью или возможностью совершить быстрый обмен без проверок попадаются и опытные криптоигроки. Деньги исчезают мгновенно и без малейших шансов на возврат — мошенники работают, не оставляя юридических следов и запутывая технические следы, по которым их можно отследить либо идентифицировать», — предупреждают специалисты ObmenAT24.

Еще опаснее случаи, когда мошенники осуществляют P2P-операции с привлечением третьих лиц. В частности, аферист может создать ордер на покупку криптовалюты, оплатив его со счета постороннего человека, который даже не подозревает, что стал частью преступной схемы. В результате продавец крипты — жертва мошенника — получает денежные средства, которые позднее оказываются похищенными или незаконно использованными. Такие операции нередко приводят к блокированию счетов, вызовам в правоохранительные органы и даже уголовным производствам.

«Криптообмен с P2P многим кажется привлекательным и безопасным вариантом из-за репутационных рейтингов пользователей P2P-платформ и встроенных на них гарантий и защиты. Однако именно это создает иллюзию безопасности, чем пользуются мошенники», — отмечают эксперты ObmenAT24.

Свою деятельность криптомошенники часто маскируют благодаря вроде бы официальным письмам от налоговой или правоохранительных структур, а диалоги с жертвами могут вести сгенерированные искусственным интеллектом аватары, которых трудно отличить от людей. Другие ловушки подстерегают невнимательных пользователей в рекламной выдаче поисковых систем и в соцсетях.

Специалисты предостерегают: в погоне за выгодным курсом либо быстрой сделкой без проверок пользователи часто пренебрегают базовыми правилами безопасности. Именно поэтому ObmenAT24 как один из наиболее популярных в Украине криптообменных сервисов призывает пользоваться только официальными каналами взаимодействия, проверять сайты, домены и реквизиты перед каждой операцией.

Сервис работает в Украине с 2016 г. и поддерживается международной компанией с регистрацией в ОАЭ. География операций ObmenAT24 охватывает более 30 городов Украины и 40 столиц мира, а его репутация подтверждена высокими рейтингами на криптоплатформах и престижными отраслевыми отличиями FinAwards'25, PaySpace Magazine Awards'24 и рекомендациями ведущих финансовых платформ. Платформа ObmenAT24 имеет более миллиона клиентов, поддерживает свыше 3500 комбинаций обмена криптовалют и фиата, а ее среднесуточные резервы достигают эквивалента $700 тыс.

Все сделки фиксируются в момент зачисления криптовалюты на кошелек обменника, что гарантирует защиту от волатильности рынка. А благодаря отсутствию необходимости прохождения сложных KYC-процедур сервис позволяет быстро и безопасно совершать обмены онлайн и с использованием наличных денежных средств.

«Внимательность, осмотрительность и основательная проверка перед каждым действием — наиболее эффективное оружие против мошенников. Лучше потратить 5 минут на проверку, чем потерять все сбережения», — отмечают в ObmenAT24.

Источник: Минфин
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