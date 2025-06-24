Mastercard запускает новый стейблкоин FIUSD

Платежный гигант Mastercard и одна из ведущих финтех-компаний мира Fiserv углубляют сотрудничество для интеграции нового стейблкоина FIUSD в глобальную платежную сеть. Целью партнерства является ускорение массового внедрения и расширение возможностей использования стейблкоинов для их совместных клиентов по всему миру. Об этом 24 июня говорится в совместном пресс-релизе компаний.

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Что такое FIUSD и где его можно будет использовать

FIUSD — это новый программируемый токен, созданный на основе технологии блокчейн. Благодаря интеграции с глобальной сетью Mastercard, люди и бизнесы смогут использовать этот новый цифровой актив для расчетов в более чем 150 миллионах торговых точек по всему миру.

Основные направления сотрудничества

Партнерство Mastercard и Fiserv будет сосредоточено на нескольких ключевых направлениях для решения реальных задач. Компании планируют обеспечить простой и удобный обмен средств между традиционными (фиатными) валютами и токеном FIUSD.

Кроме того, они будут работать над тем, чтобы продавцы могли получать оплату за свои товары и услуги непосредственно в FIUSD, независимо от того, как рассчитывается покупатель. Также планируется выпуск платежных карт, привязанных к балансу в стейблкоинах, что позволит совершать покупки в любой точке, где принимают Mastercard.

Что такое стейблкоины и зачем они нужны платежным гигантам

Стейблкоины — это особый тип криптовалют, стоимость которых «привязана» к стабильному базовому активу, чаще всего к одной из ведущих мировых валют, например доллару США. В отличие от биткоина или эфириума, цена которых может резко колебаться, стейблкоины (например, USDT, USDC) созданы для поддержания стабильной стоимости, обычно в соотношении 1:1 к доллару.

Они сочетают в себе преимущества двух миров: стабильность традиционных денег и преимущества технологии блокчейн (быстрые, дешевые, глобальные и программируемые транзакции).

Платежные гиганты, такие как Mastercard и Visa, рассматривают стейблкоины как следующий этап эволюции цифровых платежей. Интегрируя их в свои сети, они могут предложить клиентам новые возможности: ускорить и удешевить международные переводы, включить новые виды автоматизированных платежей и остаться конкурентоспособными в борьбе с новыми финтех-стартапами.