Социальная ответственность в действии: как компания LEROY MERLIN помогает восстанавливать Украину

Французская компания LEROY MERLIN, работающая в Украине с 2008 года, в сложный период полномасштабной войны обязалась не только сохранять бизнес, но и поддерживать людей.

В 2022 году ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина основала благотворительный фонд Solidarity, который сосредоточил свою деятельность на трех основных направлениях: восстановление разрушенного жилья и социальной инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов, обустройство временных приютов для людей, потерявших жилье, а также поддержка в создании реабилитационных центров.

Инклюзивное будущее: поддержка людей с инвалидностью

Фонд Solidarity, в частности, сосредоточил внимание на помощи людям с инвалидностью, пострадавшим в результате войны. К этому шагу руководителя фонда Матьо-Мари Ардена подтолкнул личный опыт: он уже много лет живет в Киеве неподалеку от Института травматологии и ортопедии и почти каждый день видит молодых пациентов учреждения, которым сложно передвигаться.

«Это последствия войны, с которыми нужно работать. Общество должно адаптироваться к нуждам людей с инвалидностью, а не наоборот», — отмечает Матье-Мари Арден.

Поэтому деятельность Фонда сфокусирована на помощи в создании реабилитационных центров.

«Наш фонд специализируется на строительстве, ремонте, благоустройстве — это именно то, что мы умеем делать лучше всего». Так что логично, что мы можем помогать и с обустройством реабилитационных центров", — уверяет руководитель фонда.

Вручение благодарности главе фонда Solidarity Матье Мари-Ардену. Фото пресс-служба ЛЕРУА МЕРЛЕН

Сила единства: как партнерство ведет к успеху

Первым проектом по обустройству реабилитационного центра стал TRINITY HUB, который оказывает помощь людям с нарушениями зрения и другими видами инвалидности. Фонд помог отремонтировать помещение и обеспечил все необходимые условия для реабилитации и социализации пациентов.

Специалисты ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина по заказу благотворительного фонда Solidarity адаптировали мебель для нужд людей с инвалидностью. Аналогично организовали и ванную комнату с поручнями и необходимым оборудованием для людей как с нарушениями зрения, так и с комплексными нарушениями.

Реабилитационный центр ТРИНИТИ ХАБ. Фото пресс-служба ЛЕРУА МЕРЛЕН

«Важно, что это пространство также является наглядным примером для родителей и родственников реабилитантов: здесь можно увидеть, как сделать собственную квартиру инклюзивной без сложных перестроек», — говорит руководитель фонда.

Фонд также помог отремонтировать и оборудовать инклюзивным потребностям Tytanovi Rehab и РеабиЦентр. Причем каждое заведение предоставило конкретные критерии для адаптации, а мастера ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина создали проекты, идеально отвечающие этим требованиям.

«Это масштабно, это требует больших средств, но это абсолютно необходимо. Ведь в Украине катастрофически не хватает реабилитационных центров, тогда как буквально ежеминутно растет количество людей, нуждающихся в реабилитации», — отмечает Матье-Мари Арден.

По словам руководителя Solidarity, фонд не работает на эмоциях. Он выбирает партнеров, которые смогут поддерживать проекты в долгосрочной перспективе.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы реализовать хороший, но нежизнеспособный проект. Вместо этого мы вкладываем деньги для того, чтобы помогать людям на перспективу, скажем, на 10 лет, если это возможно», — отмечает руководитель благотворительного фонда.

Фото пресс-служба ЛЕРУА МЕРЛЕН

Социальная ответственность как часть корпоративной культуры

LEROY MERLIN активно вовлекается в восстановление Украины, инвестируя ресурсы, время и усилия в восстановление жилья, социальной инфраструктуры и поддержку уязвимых слоев населения. Это пример того, как бизнес может быть двигателем положительных изменений в обществе, особенно в сложные времена.

Отдельное внимание — поддержке работников внутри компании. В команду LEROY MERLIN возвращаются сотрудники, которые защищали Украину на фронте. Компания помогает им адаптироваться к мирной жизни и работе, учитывая произошедшие за это время изменения.

«Наши коллеги возвращаются к работе, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать их в этот переход. Руководители команд помогают с адаптацией, и мы искренне ждем возвращения всех наших сотрудников», — отмечает Анастасия Матиюк, HR-директор ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина.

Масштабы помощи LEROY MERLIN Украина в партнерстве с фондом Solidarity поражают. Вместе они реализовали несколько десятков проектов по восстановлению жилья и объектов социальной инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий. После массированных атак на энергетическую систему страны партнеры оперативно передали более полутысячи портативных печей-обогревателей в школы, больницы и гуманитарные центры в шести пострадавших регионах. Общая сумма помощи в 2024 году составила 98,9 миллиона гривен.

LEROY MERLIN не ожидает завершения войны, чтобы действовать. Компания уже сейчас участвует в восстановлении жилья, социальной инфраструктуры и создании условий для достойной жизни всех, кто в этом нуждается. В компании подчеркивают: это не одноразовая инициатива, а последовательная работа, заложенная в долгосрочную стратегию.