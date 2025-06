Инвесторы переориентируют капитал из США в Европу из-за политики Трампа — Spiegel

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменение инвестиционных потоков

В течение последних лет американские рынки были главным магнитом для глобальных инвестиций, однако сейчас ситуация изменилась.

Это изменение подтверждают и цифры. За первые шесть месяцев 2025 года ключевые фондовые индексы Германии, Испании и Италии выросли более чем на 10%, а немецкий индекс DAX прибавил около 16%. В то же время американские индексы показали очень слабый рост — менее 2%.

Непредсказуемость как главный риск

Основной причиной такой переориентации инвесторы называют непредсказуемую политику Дональда Трампа, особенно его заявления о пошлинах и торговых конфликтах. Его склонность делать громкие угрозы, а затем отказываться от них, привела к появлению в финансовых кругах прозвища «TACO» — аббревиатуры от «Trump Always Chickens Out» (Трамп всегда отступает).

Именно эта непоследовательность и невозможность спрогнозировать дальнейшие шаги президента США создает атмосферу неопределенности, которой больше всего боятся финансовые рынки. На этом фоне, по словам аналитиков, уверенность инвесторов в будущем Европы, наоборот, растет.

Прогноз

Аналитики, опрошенные изданием, прогнозируют, что тенденция к уменьшению доли американских активов в портфелях инвесторов и повышению интереса к европейским рынкам, вероятно, продолжится и во второй половине 2025 года.

Почему рынки боятся неопределенности больше, чем плохих новостей

Финансовые рынки способны довольно эффективно «переваривать» плохие новости. Например, если компания публикует слабый финансовый отчет, ее акции падают до нового, более низкого уровня, что отражает новую реальность, и рынок стабилизируется. Риск в этом случае понятен и измерим.

Неопределенность — это совсем другое. Это ситуация, когда инвесторы не могут оценить ни вероятность, ни масштаб потенциальных событий. Например, будут ли введены пошлины? Какими они будут — 10% или 50%? На какие страны они будут распространяться? Невозможность просчитать эти риски делает инвесторов крайне нервными. В таких условиях многие из них выбирают стратегию «сначала продавай, потом задавай вопросы».

Почему это важно

Эта тенденция является серьезным ударом по многолетней догме о превосходстве американского рынка, которую часто описывали акронимом «TINA» (There Is No Alternative — Альтернативы нет). Политический риск в США стал настолько высоким, что инвесторы начали активно искать эту альтернативу и находить ее в Европе.