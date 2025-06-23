Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Лесю Карнаух. Об этом говорится в распоряжении № 593-р от 18 июня.
Кабмин назначил в.и. о. председателя Государственной налоговой службы Лесю Карнаух
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Согласно распоряжению, на Карнаух обязанности Председателя Государственной налоговой службы возложены временно — до назначения главы ГНС.
Справка
Карнаух работает на государственной службе с 2004 года. С июля 2018 по май 2023 года, в частности, занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины.
С июля 2023 года и до назначения в Государственный налоговую службу Украины была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.
В январе 2025-го она стала заместителем председателя ГНС Руслана Кравченко, а в мае — первым заместителем председателя.
Источник: Минфин
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