Четверть рынка в тени: Минразвития и Mastercard объединились для реформы автобусных перевозок

Министерство развития общин и территорий Украины и компания Mastercard сотрудничают для реформирования рынка автобусных перевозок. Главной целью партнерства является выведение из тени значительной части рынка, внедрение современных цифровых сервисов и создание прозрачной системы анализа пассажиропотоков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

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По оценкам Минразвития, более 25% рынка автобусных перевозок находится в «тени». Это означает, что каждый четвертый пассажир покупает билет через неофициальные каналы, например, в социальных сетях с оплатой прямым переводом на карту водителя или посредника.

Для решения этой проблемы партнерство между Минразвития и Mastercard сосредоточится на трех направлениях:

Внедрение цифровых сервисов для пассажиров и легальных перевозчиков.

Анализ пассажиропотоков для понимания настоящей структуры рынка.

Разработка инструментов для детенизации и создания равных условий для всех участников.

«Наша цель — дать пассажиру возможность выбирать только легальные перевозки, а перевозчику — удобно управлять маршрутами и развивать бизнес. Совместно с Mastercard мы будем работать над современными решениями для этой сферы», — заявил замминистра Сергей Деркач во время встречи с руководством компании.

Также в министерстве презентовали проект Transport Data Hub — единственную платформу для сбора и анализа транспортных данных, которая должна стать основой для формирования государственной политики в сфере пассажирских перевозок.