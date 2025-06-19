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19 июня 2025, 18:32 Читати українською

Бизнес получит 5 миллионов гривен за покупку украинской техники в мае

Министерство экономики утвердило выплату 5 млн. грн. по программе компенсации 15% стоимости (без НДС) украинской промышленной техники и оборудования. Денежные средства получат 14 предприятий и физических лиц-предпринимателей, которые в мае приобрели технику у 7 украинских производителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министерство экономики утвердило выплату 5 млн.
Фото: НБУ

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Отмечается, что бизнес закупил лифты, разные виды полуприцепов, тракторные прицепы и солнечные электростанции.

В мае приобретено 15 единиц техники на сумму 33,4 млн грн (без НДС). Государство компенсирует покупателям 15% этой стоимости — 5 млн. грн.

«С декабря, когда начался новый этап программы, предприниматели приобрели украинскую промышленную технику и оборудование на свыше 300 миллионов гривен (без НДС)… Государственная компенсация 15% стоимости за это время — почти 45 миллионов гривен», — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Наиболее активно программой пользовались предприниматели из таких областей (по объему компенсации):

  • Сумская — 1,59 млн грн;
  • Львовская — 0,65 млн грн;
  • Хмельницкая — 0,59 млн грн;
  • Тернопольская — 0,52 млн грн;
  • Полтавская — 0,49 млн грн.

Денежные средства будут перечислены на счета покупателей в уполномоченных банках, через которые была приобретена техника и поданы заявки: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Прокредит Банк и Полтава-банк. В общей сложности к реализации программы привлечены 25 украинских банков.

Программа частичной компенсации

Программа частичной компенсации 15% от стоимости (без НДС) украинской промышленной техники и оборудования действует с сентября 2024 года в рамках политики развития производителей «Сделано в Украине». Она распространяется на продукцию с уровнем локализации не менее 40%, которая включена в список, утвержденный Минэкономики.

По состоянию на июнь 2025 г. в этом перечне — более 560 наименований от 26 украинских производителей.

Как получить компенсацию:

  • приобрести технику из перечня через уполномоченный банк;
  • подать в банк заявление, копию платежного документа и акт приемки-передачи;
  • получить 15% компенсации стоимости (без НДС) после согласования.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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