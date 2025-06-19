Mastercard: 41% украинцев используют цифровую карту в смартфоне без физического аналога

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 июня 2025, 15:32 Читати українською

Mastercard: 41% украинцев используют цифровую карту в смартфоне без физического аналога

Украинцы продолжают активно использовать цифровые финансовые инструменты для оплат. Так, 61% опрошенных оплачивали покупки бесконтактно цифровой картой через смартфон или другой гаджет с NFC в 2024 году — что на 21 в. п. больше, чем в довоенном 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Mastercard.

Украинцы продолжают активно использовать цифровые финансовые инструменты для оплат.
Фото: Mastercard

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Каждый второй опрошенный имеет оцифрованную карточку в своем диджитал-кошельке, а 41% опрошенных используют цифровую карту, не имеющую пластикового аналога.

Таковы результаты ежегодного исследования MasterIndex, в рамках которого компания Mastercard проанализировала платежные предпочтения пользователей банковских услуг.

Цифровой банкинг меняет финансовые привычки украинцев

Девять из десяти опрошенных пользуются цифровым банкингом — мобильными приложениями банков или интернет-банкингом. Среди всех услуг диджитал-банкинга, в частности, растет популярность функции быстрого открытия платежной карты онлайн — такую карту в прошлом году открыли более четверти (26%) респондентов, пользователей цифрового банкинга.

«Устойчивый тренд популярности цифровых кошельков и бесконтактных оплат свидетельствует о том, что Украина двигается в ногу с глобальными трендами. И сегодня Украина стабильно входит в десятку мировых стран по количеству NFC оплат картами Mastercard в физических торговых точках», — подчеркивает Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

Банковские приложения становятся финансовыми помощниками украинцев. Пользователи хотят видеть там не только базовые функции, но и инструменты управления средствами: 36% нуждаются в детальной аналитике доходов и расходов, 25% — советов по финансовому планированию, а 18% — профессиональных консультаций по управлению активами.

Возрастает использование и доверие к цифровым банковским сервисам. Каждый второй пользователь диджитал-банкинга открыт для полного перехода на цифровые каналы для осуществления банковских операций.

При этом 70% из них готовы сделать это в ближайшие полгода, что на 12 в. п. больше по сравнению с результатами опроса годом ранее.

Диджитал-шоппинг и поддержка украинских производителей

Онлайн-шоппинг в Украине продолжает развиваться. Среди респондентов, покупавших в интернете в 2024 году (а это более 90% опрошенных), 59% делали это регулярно в течение месяца, что на 14 в. п. больше по сравнению с довоенным 2021 годом.

В то же время изменяются способы оплаты онлайн-заказов: доля рассчитываемых наличными при получении сократилась до 36% (против 43% годом ранее). Вместо этого цифровые расчеты набирают обороты — каждый третий (33%) онлайн-покупатель платил за покупки через цифровые кошельки при заказе, а 41% — картой через терминал при получении.

В физических точках продаж также преобладают безналичные расчеты — им предпочитают 69% опрошенных украинцев, тогда как только 12% продолжают рассчитываться наличными.

Примечательно, что 60% респондентов отмечают, что стали чаще покупать товары украинского производства в прошлом году. Наиболее популярными категориями стали продукты питания (82%), лекарства (62%), одежда и обувь (43%) и товары личной гигиены (41%).

Инновационные методы оплат и персонализация: чего ждут украинцы

Пользователи заинтересованы в инновационных платежных разработках. Так, 23% опрошенных хотели бы использовать новые технологические решения для расчета в магазинах, таких как «scan and go», что позволяет сканировать товары и производить автоматическую оплату при выходе из магазина.

Украинцы также проявляют большой интерес к персонализированным финансовым решениям: 51% опрошенных хотят получать персональные скидки и предложения на основе истории их покупок. Это подтверждает рост спроса на индивидуальный подход в банковском обслуживании, что отвечает глобальным тенденциям.

Параллельно растет осознание важности обучения финансовой грамотности детей. Среди опрошенных родителей, имеющих детей в возрасте до 16 лет, 37% отмечают, что у их детей уже есть собственные платежные карты. Среди тех, у чьих детей нет карточек, 65% планируют открыть их в будущем.

Исследование

Количественное исследование отношения украинцев к безналичным платежам проведено компанией InMind по заказу Mastercard в марте 2025 методом онлайн-опроса.

В опросе приняли участие 1 500 респондентов, владельцев банковских карт в возрасте 18−60 лет, проживающих в городах с численностью населения от 50 тыс. лиц на контролируемой Украиной территории.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами