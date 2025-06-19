Mastercard: 41% украинцев используют цифровую карту в смартфоне без физического аналога

Украинцы продолжают активно использовать цифровые финансовые инструменты для оплат. Так, 61% опрошенных оплачивали покупки бесконтактно цифровой картой через смартфон или другой гаджет с NFC в 2024 году — что на 21 в. п. больше, чем в довоенном 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Mastercard .

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Каждый второй опрошенный имеет оцифрованную карточку в своем диджитал-кошельке, а 41% опрошенных используют цифровую карту, не имеющую пластикового аналога.

Таковы результаты ежегодного исследования MasterIndex, в рамках которого компания Mastercard проанализировала платежные предпочтения пользователей банковских услуг.

Цифровой банкинг меняет финансовые привычки украинцев

Девять из десяти опрошенных пользуются цифровым банкингом — мобильными приложениями банков или интернет-банкингом. Среди всех услуг диджитал-банкинга, в частности, растет популярность функции быстрого открытия платежной карты онлайн — такую карту в прошлом году открыли более четверти (26%) респондентов, пользователей цифрового банкинга.

«Устойчивый тренд популярности цифровых кошельков и бесконтактных оплат свидетельствует о том, что Украина двигается в ногу с глобальными трендами. И сегодня Украина стабильно входит в десятку мировых стран по количеству NFC оплат картами Mastercard в физических торговых точках», — подчеркивает Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

Банковские приложения становятся финансовыми помощниками украинцев. Пользователи хотят видеть там не только базовые функции, но и инструменты управления средствами: 36% нуждаются в детальной аналитике доходов и расходов, 25% — советов по финансовому планированию, а 18% — профессиональных консультаций по управлению активами.

Возрастает использование и доверие к цифровым банковским сервисам. Каждый второй пользователь диджитал-банкинга открыт для полного перехода на цифровые каналы для осуществления банковских операций.

При этом 70% из них готовы сделать это в ближайшие полгода, что на 12 в. п. больше по сравнению с результатами опроса годом ранее.

Диджитал-шоппинг и поддержка украинских производителей

Онлайн-шоппинг в Украине продолжает развиваться. Среди респондентов, покупавших в интернете в 2024 году (а это более 90% опрошенных), 59% делали это регулярно в течение месяца, что на 14 в. п. больше по сравнению с довоенным 2021 годом.

В то же время изменяются способы оплаты онлайн-заказов: доля рассчитываемых наличными при получении сократилась до 36% (против 43% годом ранее). Вместо этого цифровые расчеты набирают обороты — каждый третий (33%) онлайн-покупатель платил за покупки через цифровые кошельки при заказе, а 41% — картой через терминал при получении.

В физических точках продаж также преобладают безналичные расчеты — им предпочитают 69% опрошенных украинцев, тогда как только 12% продолжают рассчитываться наличными.

Примечательно, что 60% респондентов отмечают, что стали чаще покупать товары украинского производства в прошлом году. Наиболее популярными категориями стали продукты питания (82%), лекарства (62%), одежда и обувь (43%) и товары личной гигиены (41%).

Инновационные методы оплат и персонализация: чего ждут украинцы

Пользователи заинтересованы в инновационных платежных разработках. Так, 23% опрошенных хотели бы использовать новые технологические решения для расчета в магазинах, таких как «scan and go», что позволяет сканировать товары и производить автоматическую оплату при выходе из магазина.

Украинцы также проявляют большой интерес к персонализированным финансовым решениям: 51% опрошенных хотят получать персональные скидки и предложения на основе истории их покупок. Это подтверждает рост спроса на индивидуальный подход в банковском обслуживании, что отвечает глобальным тенденциям.

Параллельно растет осознание важности обучения финансовой грамотности детей. Среди опрошенных родителей, имеющих детей в возрасте до 16 лет, 37% отмечают, что у их детей уже есть собственные платежные карты. Среди тех, у чьих детей нет карточек, 65% планируют открыть их в будущем.

Исследование

Количественное исследование отношения украинцев к безналичным платежам проведено компанией InMind по заказу Mastercard в марте 2025 методом онлайн-опроса.

В опросе приняли участие 1 500 респондентов, владельцев банковских карт в возрасте 18−60 лет, проживающих в городах с численностью населения от 50 тыс. лиц на контролируемой Украиной территории.