Рост количества сделок по покупке жилья замедлился — НБУ

В Украине замедлился рост количества сделок по покупке жилья. Для оживления спроса не хватает стимулов, несмотря на исторически привлекательные ценовые условия, тогда как положительный эффект миграции из-за войны медленно исчерпывается. Медленно достраиваются очереди в имеющихся объектах, но новое строительство почти не начинают. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, который опубликовал НБУ 17 июня.

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Спрос на жилье сдержан

Рост количества сделок по покупке жилья в последнее время замедлился. За IV квартал 2024 — I квартал 2025 года они были заключены только на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В конце 2024 года приостановилась работа некоторых государственных реестров в результате кибератаки, что временно усложнило заключение соглашений. Однако возобновление работы реестров в начале этого года не привело к заметному росту активности на рынке.

Во время полномасштабной войны быстрее росли объемы необлагаемых сделок по продаже жилья. Речь идет о первой за год продаже жилья, которое было в собственности не менее трех лет. Такие сделки чаще заключаются из-за смены места постоянного проживания, в частности миграции. Наибольшая доля всех не облагаемых налогом сделок

заключается в близких к зоне боевых действий регионах.

Почти две трети соглашений заключаются вне областных центров, однако за год несколько увеличилась доля сделок в крупных городах. Средняя площадь приобретенной квартиры остается близкой к 48 кв. м, а дома — до 70 кв. м.

Жилье на вторичном рынке

По-прежнему покупателей чаще интересует старшее жилье на вторичном рынке: в трех случаях из четырех покупают дом, построенный более 15 лет назад. Жилье в новостройках покупают все реже, даже в больших городах, где строительство живее.

Несмотря на в целом положительные потребительские настроения и устойчивое наращивание доходов, возобновление спроса на рынке недвижимости очень медленное. Военные риски и общая неопределенность в дальнейшем сдерживают приобретение жилья.

«Эффект ситуативной подпитки рынка вследствие активной внутренней миграции ослабляется. Без улучшения ожиданий безопасности или доступных механизмов страхования от военных рисков для договоров ипотеки спрос вряд ли будет заметно расти», — отметили в НБУ.