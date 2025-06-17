Украинцы уменьшили сбережения в банках, но наращивают инвестиции в ОВГЗ

За последние полгода доля банковских вложений в доходах населения несколько снизилась, составляя около 3%. Этот показатель соответствует среднему уровню в странах ЕС, однако европейцы чаще выбирают альтернативные инструменты сбережений. Об этом сообщает Национальный банк Украины в Отчете о финансовой устойчивости.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гривневые депозиты

Банковские вклады остаются основным способом хранения средств для украинцев. Доля срочных депозитов в общих сбережениях стабилизировалась на уровне 34%.

Рост инвестиций в ОВГЗ

Население активизировало вложения в государственные облигации (ОВГЗ), которые благодаря отсутствию налогообложения предлагают более высокую доходность, чем банковские депозиты. За первые пять месяцев 2025 года объемы инвестиций в гривневые ОВГЗ выросли на 11 млрд грн — это более половины прироста гривневых банковских вложений.

Спрос на иностранную валюту

Несмотря на рост интереса к гривневым инструментам, часть населения продолжает считать иностранную валюту надежным активом для сбережений.

Почему это важно

Изменения в структуре сбережений свидетельствуют о постепенной диверсификации финансовых инструментов среди украинцев. Спрос на ОВГЗ позволяет государству привлекать дополнительные средства для финансирования бюджета, а стабильность гривневых депозитов поддерживает ликвидность банковской системы. Однако сохранение значительной доли сбережений в валюте указывает на то, что доверие к национальной валюте еще не полностью восстановилось.