Банки наращивают кредитование бизнеса и населения

Украинские банки значительно ускорили темпы кредитования, борясь за надежных клиентов и поддерживая доступность заемных средств. Такие выводы содержатся в Отчете о финансовой устойчивости. Об этом 17 июня сообщает Национальный банк Украины.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стабильность банковского сектора

Финансовые учреждения демонстрируют высокую устойчивость по ключевым показателям: достаточность капитала, ликвидность, прибыльность и качество кредитного портфеля. Это позволяет им активнее кредитовать как бизнес, так и физические лица.

В первой половине 2025 г. условия для банков оставались благоприятными. Экономика растет благодаря стабильному спросу, но сталкивается с дефицитом рабочей силы и ограничением производственных мощностей из-за военных рисков.

Кредитование бизнеса

Предприятия сохраняют хорошую платежеспособность, поэтому банки охотно предоставляют им ссуды. В апреле годовой прирост гривневых кредитов компаниям составил 29%.

Потребительское кредитование

Спрос на кредиты у населения остается умеренным, однако темпы роста портфеля ускорились до 34%. Банки всех категорий активно расширяют кредитные программы, конкурируя за клиентов через улучшение сервиса и стабильные ставки.

Государственная поддержка и ипотека

Доля субсидированных кредитов для бизнеса сократилась. Зато в ипотечном сегменте более 95% ссуд получают государственную поддержку. Однако дальнейшее увеличение объемов ипотеки потребует изменений в финансовой инфраструктуре, предусмотренных в Стратегии развития ипотеки.

Влияние монетарной политики

После повышения учетной ставки рыночные проценты по кредитам выросли. Больше всего это коснулось бизнеса, в то время как ставки для населения выросли медленнее. Ожидается, что со снижением инфляции проценты начнут уменьшаться, что может оказывать давление на доходность банков.

Операционные риски и капитал банков

Потери банков от операционных рисков остаются значительными, но меньше, чем в начале полномасштабной войны. Национальный банк может уменьшить требования к резервированию, что позволит финучреждениям высвободить дополнительный капитал для кредитования.

Почему это важно

Рост кредитования свидетельствует о возобновлении экономической активности, несмотря на военные вызовы. Доступность кредитов помогает бизнесу развиваться, а населению — поддерживать финансовую стабильность. Однако банкам необходимо учитывать риски, связанные с изменениями ставок и налогового бремени, чтобы сохранить финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе.