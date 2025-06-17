Банки нарощують кредитування бізнесу та населення

Українські банки значно прискорили темпи кредитування, змагаючись за надійних клієнтів і підтримуючи доступність позикових коштів. Такі висновки містяться у Звіті про фінансову стабільність. Про це 17 червня повідомляє Національний банк України.

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Стабільність банківського сектора

Фінансові установи демонструють високу стійкість за ключовими показниками: достатність капіталу, ліквідність, прибутковість і якість кредитного портфеля. Це дозволяє їм активніше кредитувати як бізнес, так і фізичних осіб.

У першій половині 2025 року умови для банків залишалися сприятливими. Економіка зростає завдяки стабільному попиту, але стикається з дефіцитом робочої сили та обмеженням виробничих потужностей через військові ризики.

Кредитування бізнесу

Підприємства зберігають гарну платоспроможність, тому банки охоче надають їм позики. У квітні річний приріст гривневих кредитів компаніям склав 29%.

Споживче кредитування

Попит на кредити серед населення залишається помірним, проте темпи зростання портфеля прискорилися до 34%. Банки всіх категорій активно розширюють кредитні програми, конкуруючи за клієнтів через поліпшення сервісу та стабільні ставки.

Державна підтримка та іпотека

Частка субсидійованих кредитів для бізнесу скоротилася до менш ніж третини. Натомість в іпотечному сегменті понад 95% позик отримують державну підтримку. Однак подальше збільшення обсягів іпотеки вимагатиме змін у фінансовій інфраструктурі, які передбачені у Стратегії розвитку іпотеки.

Вплив монетарної політики

Після підвищення облікової ставки ринкові відсотки за кредитами зросли. Найбільше це торкнулося бізнесу, тоді як ставки для населення зросли повільніше. Очікується, що зі зниженням інфляції відсотки почнуть зменшуватися, що може тиснути на прибутковість банків.

Операційні ризики та капітал банків

Втрати банків від операційних ризиків залишаються значними, але є меншими, ніж на початку повномасштабної війни. Національний банк може зменшити вимоги до резервування, що дозволить фінустановам вивільнити додатковий капітал для кредитування.

Чому це важливо

Зростання кредитування свідчить про відновлення економічної активності, попри військові виклики. Доступність кредитів допомагає бізнесу розвиватися, а населенню — підтримувати фінансову стабільність. Однак банкам необхідно враховувати ризики, пов’язані зі змінами ставок та податкового навантаження, щоб зберегти фінансову стійкість у довгостроковій перспективі.