monobank вводит кэшбек для бизнеса: возврат 1% за выплаты работникам

monobank запустил новую программу, позволяющую компаниям получать 1% кэшбека от суммы всех выплат своим работникам. Это касается не только заработной платы, но и других поступлений, таких как больничные, отпускные и стипендии. Об этом 16 июня сообщил соучредитель банка Олег Гороховский , передает Минфин.

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Детали программы вознаграждений от monobank

Инициатива monobank заключается в возвращении 1% от общей суммы выплачиваемых на карточки банка средств. Под программу подпадают различные виды выплат, включая:

зарплатами;

отпускными;

больничными;

сдельными;

стипендиями;

гиг-выплатами;

денежным довольствием.

Сейчас этой услугой уже пользуются 530 компаний, а количество сотрудников, получающих средства через monobank, достигло 94 тысяч.

Среди основных особенностей программы, предлагаемой Монобанком, выделяются:

Доступность выплат: Средства можно переводить круглосуточно, 24/7, без привязки к графику работы банка.

Скорость поступления: Деньги зачисляются на карточку получателя в считанные минуты, даже в выходные дни.

Удаленные подписи: Сведения подписываются удаленно — через мобильное приложение или веб-кабинет.

Онлайн-открытие счета: Юридические лица могут открыть счет дистанционно без необходимости посещать отделения.

Отсутствие комиссий: Комиссия по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) составляет 0%.

Бесплатное обслуживание карт: Выпуск и последующее обслуживание карт бесплатно.

Банк также обратился к распорядителям бюджетных средств, призывая их пересмотреть традиционные механизмы выплат, поскольку новый сервис позволит государству сэкономить деньги.