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16 июня 2025, 17:06 Читати українською

monobank вводит кэшбек для бизнеса: возврат 1% за выплаты работникам

monobank запустил новую программу, позволяющую компаниям получать 1% кэшбека от суммы всех выплат своим работникам. Это касается не только заработной платы, но и других поступлений, таких как больничные, отпускные и стипендии. Об этом 16 июня сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, передает Минфин.

monobank запустил новую программу, позволяющую компаниям получать 1% кэшбека от суммы всех выплат своим работникам.

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Детали программы вознаграждений от monobank

Инициатива monobank заключается в возвращении 1% от общей суммы выплачиваемых на карточки банка средств. Под программу подпадают различные виды выплат, включая:

  • зарплатами;
  • отпускными;
  • больничными;
  • сдельными;
  • стипендиями;
  • гиг-выплатами;
  • денежным довольствием.

Сейчас этой услугой уже пользуются 530 компаний, а количество сотрудников, получающих средства через monobank, достигло 94 тысяч.

Среди основных особенностей программы, предлагаемой Монобанком, выделяются:

  • Доступность выплат: Средства можно переводить круглосуточно, 24/7, без привязки к графику работы банка.
  • Скорость поступления: Деньги зачисляются на карточку получателя в считанные минуты, даже в выходные дни.
  • Удаленные подписи: Сведения подписываются удаленно — через мобильное приложение или веб-кабинет.
  • Онлайн-открытие счета: Юридические лица могут открыть счет дистанционно без необходимости посещать отделения.
  • Отсутствие комиссий: Комиссия по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) составляет 0%.
  • Бесплатное обслуживание карт: Выпуск и последующее обслуживание карт бесплатно.

Банк также обратился к распорядителям бюджетных средств, призывая их пересмотреть традиционные механизмы выплат, поскольку новый сервис позволит государству сэкономить деньги.

Источник: Минфин
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