monobank запустил новую программу, позволяющую компаниям получать 1% кэшбека от суммы всех выплат своим работникам. Это касается не только заработной платы, но и других поступлений, таких как больничные, отпускные и стипендии. Об этом 16 июня сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, передает Минфин.
monobank вводит кэшбек для бизнеса: возврат 1% за выплаты работникам
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Детали программы вознаграждений от monobank
Инициатива monobank заключается в возвращении 1% от общей суммы выплачиваемых на карточки банка средств. Под программу подпадают различные виды выплат, включая:
- зарплатами;
- отпускными;
- больничными;
- сдельными;
- стипендиями;
- гиг-выплатами;
- денежным довольствием.
Сейчас этой услугой уже пользуются 530 компаний, а количество сотрудников, получающих средства через monobank, достигло 94 тысяч.
Среди основных особенностей программы, предлагаемой Монобанком, выделяются:
- Доступность выплат: Средства можно переводить круглосуточно, 24/7, без привязки к графику работы банка.
- Скорость поступления: Деньги зачисляются на карточку получателя в считанные минуты, даже в выходные дни.
- Удаленные подписи: Сведения подписываются удаленно — через мобильное приложение или веб-кабинет.
- Онлайн-открытие счета: Юридические лица могут открыть счет дистанционно без необходимости посещать отделения.
- Отсутствие комиссий: Комиссия по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) составляет 0%.
- Бесплатное обслуживание карт: Выпуск и последующее обслуживание карт бесплатно.
Банк также обратился к распорядителям бюджетных средств, призывая их пересмотреть традиционные механизмы выплат, поскольку новый сервис позволит государству сэкономить деньги.
Источник: Минфин
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