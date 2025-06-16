Walmart и Amazon планируют запустить собственные стейблкоины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июня 2025, 8:59 Читати українською

Walmart и Amazon планируют запустить собственные стейблкоины

Крупнейшие американские ритейлеры, включая Walmart и Amazon, рассматривают возможность выпуска собственных стейблкоинов, которые могут значительно сократить расходы на комиссии и ускорить обработку платежей. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Крупнейшие американские ритейлеры, включая Walmart и Amazon, рассматривают возможность выпуска собственных стейблкоинов, которые могут значительно сократить расходы на комиссии и ускорить обработку платежей.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Планы компаний зависят от законопроекта Genius Act, призванного создать нормативную базу для регулирования стейблкоинов. Законопроект сейчас обсуждается в Конгрессе и недавно прошел очередной этап рассмотрения, однако еще требует утверждения в Сенате и Палате представителей.

Помимо Walmart и Amazon, возможности выпуска собственных цифровых монет изучают также Expedia Group и крупные авиакомпании.

Если планы реализуются, компании смогут обойти традиционную платежную инфраструктуру во главе с Visa и Mastercard, отмечает WSJ.

Это грозит платежным гигантам потерей миллиардов долларов, которые они получают за счет комиссий, включая межбанковские сборы при оплате картами.

Кроме того, подобный шаг усилит давление на традиционные банки — особенно региональные и локальные, — поскольку крупные ритейлеры обладают рядом преимуществ: обширной клиентской базой, массивами данных и менее жестким регулированием.

По данным WSJ, Amazon пока находится на ранней стадии обсуждений и рассматривает выпуск собственного стейблкоина преимущественно для онлайн-покупок.

Walmart же активно лоббирует поправки в Genius Act, направленные на усиление конкуренции в секторе кредитных карт, сообщили источники.

Издание отмечает, что Walmart уже давно стремится выйти на рынок финансовых услуг, где он мог бы использовать свою сеть из миллионов клиентов и сотрудников. В последние годы компания углубилась в эту отрасль через свое подразделение финансовых технологий.

В то же время компании обсуждают и альтернативные варианты использования уже существующих стейблкоинов, включая участие в консорциумах, возглавляемых другими эмитентами цифровых монет.

Газета Financial Times отмечает, что стейблкоины стремительно входят в глобальную финансовую систему, демонстрируя беспрецедентный рост и привлекая внимание ведущих игроков рынка.

На сегодняшний день основной эмитент — компания Tether, чей токен USDT является крупнейшим стейблкоином мира. На втором месте — компания Circle с токеном USDC. Общий объем эмиссии стейблкоинов составляет около $250 млрд, а по прогнозам Standard Chartered, этот показатель может достичь $2 трлн уже к концу 2028 года.

Основная привлекательность стейблкоинов в том, что они обеспечены традиционными ликвидными активами, преимущественно краткосрочными казначейскими облигациями США и фондами денежного рынка. Это делает их надежным инструментом для защиты от инфляции, особенно в странах с нестабильной экономикой, где доступ к стабильной валюте затруднен.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами