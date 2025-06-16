Walmart и Amazon планируют запустить собственные стейблкоины

Крупнейшие американские ритейлеры, включая Walmart и Amazon, рассматривают возможность выпуска собственных стейблкоинов, которые могут значительно сократить расходы на комиссии и ускорить обработку платежей. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

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Детали

Планы компаний зависят от законопроекта Genius Act, призванного создать нормативную базу для регулирования стейблкоинов. Законопроект сейчас обсуждается в Конгрессе и недавно прошел очередной этап рассмотрения, однако еще требует утверждения в Сенате и Палате представителей.

Помимо Walmart и Amazon, возможности выпуска собственных цифровых монет изучают также Expedia Group и крупные авиакомпании.

Если планы реализуются, компании смогут обойти традиционную платежную инфраструктуру во главе с Visa и Mastercard, отмечает WSJ.

Это грозит платежным гигантам потерей миллиардов долларов, которые они получают за счет комиссий, включая межбанковские сборы при оплате картами.

Кроме того, подобный шаг усилит давление на традиционные банки — особенно региональные и локальные, — поскольку крупные ритейлеры обладают рядом преимуществ: обширной клиентской базой, массивами данных и менее жестким регулированием.

По данным WSJ, Amazon пока находится на ранней стадии обсуждений и рассматривает выпуск собственного стейблкоина преимущественно для онлайн-покупок.

Walmart же активно лоббирует поправки в Genius Act, направленные на усиление конкуренции в секторе кредитных карт, сообщили источники.

Издание отмечает, что Walmart уже давно стремится выйти на рынок финансовых услуг, где он мог бы использовать свою сеть из миллионов клиентов и сотрудников. В последние годы компания углубилась в эту отрасль через свое подразделение финансовых технологий.

В то же время компании обсуждают и альтернативные варианты использования уже существующих стейблкоинов, включая участие в консорциумах, возглавляемых другими эмитентами цифровых монет.

Газета Financial Times отмечает, что стейблкоины стремительно входят в глобальную финансовую систему, демонстрируя беспрецедентный рост и привлекая внимание ведущих игроков рынка.

На сегодняшний день основной эмитент — компания Tether, чей токен USDT является крупнейшим стейблкоином мира. На втором месте — компания Circle с токеном USDC. Общий объем эмиссии стейблкоинов составляет около $250 млрд, а по прогнозам Standard Chartered, этот показатель может достичь $2 трлн уже к концу 2028 года.

Основная привлекательность стейблкоинов в том, что они обеспечены традиционными ликвидными активами, преимущественно краткосрочными казначейскими облигациями США и фондами денежного рынка. Это делает их надежным инструментом для защиты от инфляции, особенно в странах с нестабильной экономикой, где доступ к стабильной валюте затруднен.