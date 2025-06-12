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12 июня 2025, 17:45 Читати українською

Рост инфляции, новые вызовы и роль НБУ: чего ожидать банкам в 2025 году — мнение эксперта

Первый квартал 2025 года оказался непростым для банковского сектора Украины. Национальный банк повысил учетную ставку с 13% до 15,5% в ответ на инфляционное давление, которое в годовом измерении достигло 13,6%. Это повлияло на доходность депозитных сертификатов, стоимость новых ОВГЗ и общую привлекательность кредитных продуктов.

Первый квартал 2025 года оказался непростым для банковского сектора Украины.

По словам Сергея Максюты, члена правления Sense Bank, банки также столкнулись с рекордной налоговой нагрузкой — прибыль за 2024 год облагалась по ставке 50%. В сочетании с инфляционным давлением на расходы, в частности оплату труда, аренду и IT-услуги, это вынудило банки активизировать оптимизацию бизнес-процессов и пересматривать подходы к эффективности.

Несмотря на сложности, банковская система демонстрирует устойчивость. Рентабельность банков остаётся выше 30%, уровень проблемных кредитов (NPL) снижается, а уровень капитализации остаётся высоким. Клиентская база продолжает расти, сохраняется доверие к банкам, что подтверждается ростом объёмов депозитов и кредитных портфелей.

По мнению Сергея Максюты, регуляторная политика НБУ смещается в сторону превентивности: усиливается акцент на внедрение open banking, развитие ESG-стандартов и киберустойчивости. Эксперт прогнозирует, что во втором квартале банки ожидает умеренный рост кредитования, в том числе в рамках госпрограмм «5−7−9%», а также стабилизация депозитной базы на фоне привлекательных условий по 3-месячным депозитным сертификатам (ставка — 19%).

Источник: Минфин
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