Nintendo продала более 3,5 млн приставок Switch 2 за четыре дня

Компания Nintendo Co., Ltd. объявила, что ее новая игровая консоль Nintendo Switch 2 была продана тиражом более 3,5 млн единиц по всему миру за первые четыре дня после релиза 5 июня 2025 года. Это рекордный показатель стартовых продаж среди всех игровых приставок. Об этом пишет испанское изданиеVandal.

По прогнозам Nintendo, продажи Switch 2 в текущем финансовом году, который завершится в марте ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌2026 года, составят около 15 млн единиц. Аналитики считают, что этот показатель может быть превышен, если компания сможет оперативно нарастить производственные мощности.

За время существования оригинальной консоли Switch (с 2017 года) было продано 152 млн устройств. Популярность приставки во многом обеспечили такие игры, как The Legend of Zelda и Animal Crossing: New Horizons.

В Великобритании было продано более 160 тысяч штук Switch 2 на старте, в Испании — 108 тысяч штук, во Франции — по данным инсайдеров, порядка 170 тысяч штук — всего только на три этих страны Европы пришлось как минимум 450 тысяч консолей в первую неделю.