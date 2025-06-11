Наличные или безнал: что выбирают украинцы в нестабильные времена?

Украинцы все более охотно переходят на безналичные расчеты, ведь это быстро, удобно и безопасно. Однако отказ от наличных остается лишь гипотетическим сценарием. Война научила нас: бумажные деньги — это не анахронизм, а важный элемент финансовой стабильности в условиях непредсказуемых вызовов. Особенно, когда речь идет о валюте.

Безналичная экономика: постепенная, но уверенная

Безналичные платежи в Украине неуклонно растут. По данным Национального банка, по состоянию на начало 2025 года у физлиц было почти 185,2 млн счетов в банках, и еще 502 тыс. — в небанковских учреждениях. В целом счета открыли более 84 млн человек и субъектов хозяйствования — на 2% больше, чем годом ранее. Причем большинство счетов — текущие (166,2 млн), еще 19,5 млн — вклады.

Как отмечает НБУ, «соотношение между количеством счетов физических лиц и количеством таких пользователей-физических лиц свидетельствует, что у одного человека в среднем есть два счета».

Активно растет и доля безналичных операций с платежными картами. По итогам 2024 года, она достигла 94,6% по количеству и 64,5% по сумме всех транзакций. Самые популярные типы операций — расчеты в торговой сети, онлайн-покупки и переводы с карты на карту.

«Банковская система стабильная и рисков того, что вы по каким-то причинам не сможете воспользоваться своими деньгами, которые лежат, например, на карточных счетах, нет. Банки продемонстрировали свою устойчивость, и готовность работать во время блекаутов», — отмечает финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Почему не исчезают наличные

Несмотря на цифровизацию, наличные не спешат исчезать из кошельков украинцев. И это касается не только гривны, но и валюты.

С начала полномасштабного вторжения объем наличной гривны в обращении вырос на 192 млрд грн, и из них львиная доля — это банкноты номиналом 1000 грн. Несмотря на технологический прогресс, украинцы не спешат отказываться от физических денег — и у них есть для этого основания.

«Полномасштабное вторжение россии, их атаки на инфраструктуру, в том числе хакерские, ставят под угрозу полный отказ от наличных в пользу более удобных безналичных расчетов. Жизнь нас научила, что определенный объем денег стоит держать в бумажной форме на случай катаклизмов», — объясняет Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

Война заставила многих иметь «финансовую подушку» — не только на счетах, но и в кармане. В компании КИТ Group, крупнейшей лицензированной сети обменных пунктов в Украине, подчеркивают: «В текущей реальности хотя бы оперативный запас наличных стал важным инструментом личной финансовой безопасности. Ее главные преимущества — мобильность, защита от технологических сбоев в банках или кибератак на их системы, защита от форс-мажоров, включая отключение электроэнергии, перебои со связью. Наличные остаются актуальными как в ежедневном быту, так и для реагирования на жизненные вызовы — срочные расходы или экстренные ситуации».

Это подтверждает и Андрей Шевчишин: «Сумму, которой хватит на 2−3 месяца жизни, надо иметь „под рукой“, в очень ликвидных позициях — наличные или на счетах. 60−70% в гривне, остальное можно разделить между долларом и евро».

Валюта — главная наличная «подушка»

Если спрос на гривну остается стабильным, то наличная валюта — настоящий фаворит последних лет. По оценкам НБУ, за 2022−2024 годы украинцы увеличили объем наличных валютных сбережений на $38 млрд. Только в январе 2025 года банки завезли в Украину $1,769 млрд — почти рекордный показатель за год.

«Ослабление валютных ограничений и улучшение ситуации с наличием нала в обменниках, дают гражданам возможность его купить впрок», — комментирует Михаил Демкив.

Спрос на валюту объясняется несколькими факторами:

желание сохранить средства в более стабильных активах из-за инфляции и девальвационных ожиданий;

риски блокировки счетов и транзакций со стороны банков;

поддержка родственников за рубежом и трансграничные переводы;

регулярные циклы спроса — первые числа месяца, праздничные периоды, отпуска.

В КИТ Group объясняют: «В структуре спроса доллар стабильно остается валютой № 1, но евро постепенно набирает обороты и увеличивает долю в операциях обмена до трети, особенно в контексте путешествий в ЕС и проживания там многих украинцев… Выросла доля операций с польским злотым — это также следствие большей численности украинцев в этой стране».

Безопасность прежде всего: как не попасть на мошенников во время обмена

Со спросом на обменные операции растет и количество мошеннических схем — фейковые пункты в арендованных офисах, поддельные сайты, Telegram-обменники без лицензий. В таких условиях важно не только обменять валюту выгодно, но и безопасно.

«Конечно, для обмена валют нужно выбирать те места, к которым есть доверие. Это, например, можно делать в кассах банков. Здесь риск наткнуться на мошенников минимальный. Так же, как и у надежных обменников, — отмечает Андрей Шевчишин, — Если вы проверили, что у пункта обмена есть лицензия, видите, что туда периодически приезжают инкассаторы, то, наверное, ему можно доверять. Обращаться к „менялам“, которые, возможно, предлагают более привлекательный курс — это уже личная ответственность каждого, потому что здесь всегда есть место для рисков».

КИТ Group, например, заботится о безопасности клиентов через сочетание цифрового и физического сервиса: «В наших точках действуют видеофиксация, система контроля входа/выхода. Специалисты проверяют подлинность купюр на специализированном оборудовании. Конечно, выдаются чеки о проведенных операциях».

Что дальше: как хранить деньги во времена нестабильности

Аналитики ожидают, что спрос на наличные останется высоким и в дальнейшем. Осенью он может даже вырасти — из-за курсовых ожиданий, нового бизнес-сезона и возможных рисков для энергосистемы.

Однако в то же время растет и финансовая грамотность: украинцы начинают диверсифицировать сбережения.

«Несмотря на устойчивый интерес к наличным, мы видим рост финансовой грамотности: украинцы все чаще комбинируют финансовые инструменты, делят сбережения на части — „оперативную“ (наличные), „страховую“ (в твердых валютах), „плановую“ (депозиты, облигации и т. д. )», — говорят в КИТ Group.

Компания советует придерживаться принципа «3 резервов»:

наличные — для оперативных расходов;

текущие счета — для быстрого доступа к средствам;

инвестиционные инструменты — для долгосрочных целей (ОВГЗ, депозиты, криптовалюта).

И главное — не паниковать. «В периоды курсовых колебаний ключевое — не паниковать, а иметь доступ к реальным курсам в режиме реального времени, фиксировать выгодный курс заранее, пользоваться проверенными сервисами и не проводить транзакции под влиянием эмоций», — отмечают в КИТ Group.

Хотя безналичные технологии постоянно развиваются, украинцы еще долго не отпустят наличные. Их роль меняется — они уже не являются главной формой ежедневных платежей, но остаются важным элементом финансовой безопасности в условиях нестабильности. И этот баланс еще долго будет определять наши финансовые привычки.