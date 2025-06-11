Наличные или безнал: что выбирают украинцы в нестабильные времена?

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июня 2025, 12:30 Читати українською

Наличные или безнал: что выбирают украинцы в нестабильные времена?

Украинцы все более охотно переходят на безналичные расчеты, ведь это быстро, удобно и безопасно. Однако отказ от наличных остается лишь гипотетическим сценарием. Война научила нас: бумажные деньги — это не анахронизм, а важный элемент финансовой стабильности в условиях непредсказуемых вызовов. Особенно, когда речь идет о валюте.

Украинцы все более охотно переходят на безналичные расчеты, ведь это быстро, удобно и безопасно.

Безналичная экономика: постепенная, но уверенная

Безналичные платежи в Украине неуклонно растут. По данным Национального банка, по состоянию на начало 2025 года у физлиц было почти 185,2 млн счетов в банках, и еще 502 тыс. — в небанковских учреждениях. В целом счета открыли более 84 млн человек и субъектов хозяйствования — на 2% больше, чем годом ранее. Причем большинство счетов — текущие (166,2 млн), еще 19,5 млн — вклады.

Как отмечает НБУ, «соотношение между количеством счетов физических лиц и количеством таких пользователей-физических лиц свидетельствует, что у одного человека в среднем есть два счета».

Активно растет и доля безналичных операций с платежными картами. По итогам 2024 года, она достигла 94,6% по количеству и 64,5% по сумме всех транзакций. Самые популярные типы операций — расчеты в торговой сети, онлайн-покупки и переводы с карты на карту.

«Банковская система стабильная и рисков того, что вы по каким-то причинам не сможете воспользоваться своими деньгами, которые лежат, например, на карточных счетах, нет. Банки продемонстрировали свою устойчивость, и готовность работать во время блекаутов», — отмечает финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Почему не исчезают наличные

Несмотря на цифровизацию, наличные не спешат исчезать из кошельков украинцев. И это касается не только гривны, но и валюты.

С начала полномасштабного вторжения объем наличной гривны в обращении вырос на 192 млрд грн, и из них львиная доля — это банкноты номиналом 1000 грн. Несмотря на технологический прогресс, украинцы не спешат отказываться от физических денег — и у них есть для этого основания.

«Полномасштабное вторжение россии, их атаки на инфраструктуру, в том числе хакерские, ставят под угрозу полный отказ от наличных в пользу более удобных безналичных расчетов. Жизнь нас научила, что определенный объем денег стоит держать в бумажной форме на случай катаклизмов», — объясняет Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

Война заставила многих иметь «финансовую подушку» — не только на счетах, но и в кармане. В компании КИТ Group, крупнейшей лицензированной сети обменных пунктов в Украине, подчеркивают: «В текущей реальности хотя бы оперативный запас наличных стал важным инструментом личной финансовой безопасности. Ее главные преимущества — мобильность, защита от технологических сбоев в банках или кибератак на их системы, защита от форс-мажоров, включая отключение электроэнергии, перебои со связью. Наличные остаются актуальными как в ежедневном быту, так и для реагирования на жизненные вызовы — срочные расходы или экстренные ситуации».

Это подтверждает и Андрей Шевчишин: «Сумму, которой хватит на 2−3 месяца жизни, надо иметь „под рукой“, в очень ликвидных позициях — наличные или на счетах. 60−70% в гривне, остальное можно разделить между долларом и евро».

Валюта — главная наличная «подушка»

Если спрос на гривну остается стабильным, то наличная валюта — настоящий фаворит последних лет. По оценкам НБУ, за 2022−2024 годы украинцы увеличили объем наличных валютных сбережений на $38 млрд. Только в январе 2025 года банки завезли в Украину $1,769 млрд — почти рекордный показатель за год.

«Ослабление валютных ограничений и улучшение ситуации с наличием нала в обменниках, дают гражданам возможность его купить впрок», — комментирует Михаил Демкив.

Спрос на валюту объясняется несколькими факторами:

  • желание сохранить средства в более стабильных активах из-за инфляции и девальвационных ожиданий;

  • риски блокировки счетов и транзакций со стороны банков;

  • поддержка родственников за рубежом и трансграничные переводы;

  • регулярные циклы спроса — первые числа месяца, праздничные периоды, отпуска.

В КИТ Group объясняют: «В структуре спроса доллар стабильно остается валютой № 1, но евро постепенно набирает обороты и увеличивает долю в операциях обмена до трети, особенно в контексте путешествий в ЕС и проживания там многих украинцев… Выросла доля операций с польским злотым — это также следствие большей численности украинцев в этой стране».

Безопасность прежде всего: как не попасть на мошенников во время обмена

Со спросом на обменные операции растет и количество мошеннических схем — фейковые пункты в арендованных офисах, поддельные сайты, Telegram-обменники без лицензий. В таких условиях важно не только обменять валюту выгодно, но и безопасно.

«Конечно, для обмена валют нужно выбирать те места, к которым есть доверие. Это, например, можно делать в кассах банков. Здесь риск наткнуться на мошенников минимальный. Так же, как и у надежных обменников, — отмечает Андрей Шевчишин, — Если вы проверили, что у пункта обмена есть лицензия, видите, что туда периодически приезжают инкассаторы, то, наверное, ему можно доверять. Обращаться к „менялам“, которые, возможно, предлагают более привлекательный курс — это уже личная ответственность каждого, потому что здесь всегда есть место для рисков».

КИТ Group, например, заботится о безопасности клиентов через сочетание цифрового и физического сервиса: «В наших точках действуют видеофиксация, система контроля входа/выхода. Специалисты проверяют подлинность купюр на специализированном оборудовании. Конечно, выдаются чеки о проведенных операциях».

Что дальше: как хранить деньги во времена нестабильности

Аналитики ожидают, что спрос на наличные останется высоким и в дальнейшем. Осенью он может даже вырасти — из-за курсовых ожиданий, нового бизнес-сезона и возможных рисков для энергосистемы.

Однако в то же время растет и финансовая грамотность: украинцы начинают диверсифицировать сбережения.

«Несмотря на устойчивый интерес к наличным, мы видим рост финансовой грамотности: украинцы все чаще комбинируют финансовые инструменты, делят сбережения на части — „оперативную“ (наличные), „страховую“ (в твердых валютах), „плановую“ (депозиты, облигации и т. д.)», — говорят в КИТ Group.

Компания советует придерживаться принципа «3 резервов»:

  • наличные — для оперативных расходов;

  • текущие счета — для быстрого доступа к средствам;

  • инвестиционные инструменты — для долгосрочных целей (ОВГЗ, депозиты, криптовалюта).

И главное — не паниковать. «В периоды курсовых колебаний ключевое — не паниковать, а иметь доступ к реальным курсам в режиме реального времени, фиксировать выгодный курс заранее, пользоваться проверенными сервисами и не проводить транзакции под влиянием эмоций», — отмечают в КИТ Group.

Хотя безналичные технологии постоянно развиваются, украинцы еще долго не отпустят наличные. Их роль меняется — они уже не являются главной формой ежедневных платежей, но остаются важным элементом финансовой безопасности в условиях нестабильности. И этот баланс еще долго будет определять наши финансовые привычки.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
11 июня 2025, 12:38
#
«Готівка чи безготівка: що обирають українці у нестабільні часи?»

Достатньо почитати кількість відгуків з блокуваннями банківських рахунків, щоб зрозуміти який вибір правильний, а який безготівка :)
+
0
Я_ __
Я_ __
11 июня 2025, 12:44
#
«Попри цифровізацію, готівка не поспішає зникати з гаманців українців. І це стосується не лише гривні, а й валюти.»

Об`єктивно, готівці (монети теж враховуємо) тисячі років, так можливо це допомогло б якійсь мірі «подобалити» тіньову економіку, але будемо відверті, ну всім відомо, скільки депутатів живуть за рахунок кришування тіньової економіки, плюс жоден банк України не може гарантувати 100% безпеку, адже кошти на рахунку можуть зникати, перераховуватися на інші карти без відома власника, кредити можуть відкриватися і купа всього іншого, тут достатньо почитати відгуки про банки на Мінфін, та що вже там, можна прочитати новини про американський citibank котрий не один, і не два рази, а значно більше, «помилково» перераховував від 1 мільйона до 81 трильйона доларів США, так в банк (за повідомленнями) наче відносно швидко все зрозуміли і повернули гроші куди треба, ніхто не постраждав, ну принаймні так ЗМІ запевняють, але сенс в тому, що кому на карту впало 81 трильйон доларів, а це американський банк, тому якщо в американських провідних банках подібні випадки трапляються, то чи варто очікувати супер мега «захист» ваших грошей в українському банку і українській юрисдикції? Тут кожен сам дасть собі відповідь.

Плюс збої електроніки, перепади напруги, блекаути і «зависання» розрахункових апаратів теж завжди присутні.
+
0
Я_ __
Я_ __
11 июня 2025, 12:55
#
«Авжеж, для обміну валют потрібно обирати ті місця, до яких є довіра. Це, наприклад, можна робити в касах банків. Тут ризик натрапити на шахраїв мінімальний.»

Це хрень повна, по-перше банкам так само здають підроблені купюри, котрі потім потрапляють до населення, читав якось, що людина отримала купюру (долар) в банку, потім здала назад в цей же банк, але банк не прийняв видану ними ж купюру, сказавши що купюра не справжня. Плюс в банках дуже і дуже часто видають не валюту, а труху, особливо якщо мова про долар.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами