Украинцы все более охотно переходят на безналичные расчеты, ведь это быстро, удобно и безопасно. Однако отказ от наличных остается лишь гипотетическим сценарием. Война научила нас: бумажные деньги — это не анахронизм, а важный элемент финансовой стабильности в условиях непредсказуемых вызовов. Особенно, когда речь идет о валюте.
Наличные или безнал: что выбирают украинцы в нестабильные времена?
Безналичная экономика: постепенная, но уверенная
Безналичные платежи в Украине неуклонно растут. По данным Национального банка, по состоянию на начало 2025 года у физлиц было почти 185,2 млн счетов в банках, и еще 502 тыс. — в небанковских учреждениях. В целом счета открыли более 84 млн человек и субъектов хозяйствования — на 2% больше, чем годом ранее. Причем большинство счетов — текущие (166,2 млн), еще 19,5 млн — вклады.
Как отмечает НБУ, «соотношение между количеством счетов физических лиц и количеством таких пользователей-физических лиц свидетельствует, что у одного человека в среднем есть два счета».
Активно растет и доля безналичных операций с платежными картами. По итогам 2024 года, она достигла 94,6% по количеству и 64,5% по сумме всех транзакций. Самые популярные типы операций — расчеты в торговой сети, онлайн-покупки и переводы с карты на карту.
«Банковская система стабильная и рисков того, что вы по каким-то причинам не сможете воспользоваться своими деньгами, которые лежат, например, на карточных счетах, нет. Банки продемонстрировали свою устойчивость, и готовность работать во время блекаутов», — отмечает финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.
Почему не исчезают наличные
Несмотря на цифровизацию, наличные не спешат исчезать из кошельков украинцев. И это касается не только гривны, но и валюты.
С начала полномасштабного вторжения объем наличной гривны в обращении вырос на 192 млрд грн, и из них львиная доля — это банкноты номиналом 1000 грн. Несмотря на технологический прогресс, украинцы не спешат отказываться от физических денег — и у них есть для этого основания.
«Полномасштабное вторжение россии, их атаки на инфраструктуру, в том числе хакерские, ставят под угрозу полный отказ от наличных в пользу более удобных безналичных расчетов. Жизнь нас научила, что определенный объем денег стоит держать в бумажной форме на случай катаклизмов», — объясняет Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.
Война заставила многих иметь «финансовую подушку» — не только на счетах, но и в кармане. В компании КИТ Group, крупнейшей лицензированной сети обменных пунктов в Украине, подчеркивают: «В текущей реальности хотя бы оперативный запас наличных стал важным инструментом личной финансовой безопасности. Ее главные преимущества — мобильность, защита от технологических сбоев в банках или кибератак на их системы, защита от форс-мажоров, включая отключение электроэнергии, перебои со связью. Наличные остаются актуальными как в ежедневном быту, так и для реагирования на жизненные вызовы — срочные расходы или экстренные ситуации».
Это подтверждает и Андрей Шевчишин: «Сумму, которой хватит на 2−3 месяца жизни, надо иметь „под рукой“, в очень ликвидных позициях — наличные или на счетах. 60−70% в гривне, остальное можно разделить между долларом и евро».
Валюта — главная наличная «подушка»
Если спрос на гривну остается стабильным, то наличная валюта — настоящий фаворит последних лет. По оценкам НБУ, за 2022−2024 годы украинцы увеличили объем наличных валютных сбережений на $38 млрд. Только в январе 2025 года банки завезли в Украину $1,769 млрд — почти рекордный показатель за год.
«Ослабление валютных ограничений и улучшение ситуации с наличием нала в обменниках, дают гражданам возможность его купить впрок», — комментирует Михаил Демкив.
Спрос на валюту объясняется несколькими факторами:
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желание сохранить средства в более стабильных активах из-за инфляции и девальвационных ожиданий;
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риски блокировки счетов и транзакций со стороны банков;
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поддержка родственников за рубежом и трансграничные переводы;
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регулярные циклы спроса — первые числа месяца, праздничные периоды, отпуска.
В КИТ Group объясняют: «В структуре спроса доллар стабильно остается валютой № 1, но евро постепенно набирает обороты и увеличивает долю в операциях обмена до трети, особенно в контексте путешествий в ЕС и проживания там многих украинцев… Выросла доля операций с польским злотым — это также следствие большей численности украинцев в этой стране».
Безопасность прежде всего: как не попасть на мошенников во время обмена
Со спросом на обменные операции растет и количество мошеннических схем — фейковые пункты в арендованных офисах, поддельные сайты, Telegram-обменники без лицензий. В таких условиях важно не только обменять валюту выгодно, но и безопасно.
«Конечно, для обмена валют нужно выбирать те места, к которым есть доверие. Это, например, можно делать в кассах банков. Здесь риск наткнуться на мошенников минимальный. Так же, как и у надежных обменников, — отмечает Андрей Шевчишин, — Если вы проверили, что у пункта обмена есть лицензия, видите, что туда периодически приезжают инкассаторы, то, наверное, ему можно доверять. Обращаться к „менялам“, которые, возможно, предлагают более привлекательный курс — это уже личная ответственность каждого, потому что здесь всегда есть место для рисков».
КИТ Group, например, заботится о безопасности клиентов через сочетание цифрового и физического сервиса: «В наших точках действуют видеофиксация, система контроля входа/выхода. Специалисты проверяют подлинность купюр на специализированном оборудовании. Конечно, выдаются чеки о проведенных операциях».
Что дальше: как хранить деньги во времена нестабильности
Аналитики ожидают, что спрос на наличные останется высоким и в дальнейшем. Осенью он может даже вырасти — из-за курсовых ожиданий, нового бизнес-сезона и возможных рисков для энергосистемы.
Однако в то же время растет и финансовая грамотность: украинцы начинают диверсифицировать сбережения.
«Несмотря на устойчивый интерес к наличным, мы видим рост финансовой грамотности: украинцы все чаще комбинируют финансовые инструменты, делят сбережения на части — „оперативную“ (наличные), „страховую“ (в твердых валютах), „плановую“ (депозиты, облигации
Компания советует придерживаться принципа «3 резервов»:
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наличные — для оперативных расходов;
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текущие счета — для быстрого доступа к средствам;
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инвестиционные инструменты — для долгосрочных целей (ОВГЗ, депозиты, криптовалюта).
И главное — не паниковать. «В периоды курсовых колебаний ключевое — не паниковать, а иметь доступ к реальным курсам в режиме реального времени, фиксировать выгодный курс заранее, пользоваться проверенными сервисами и не проводить транзакции под влиянием эмоций», — отмечают в КИТ Group.
Хотя безналичные технологии постоянно развиваются, украинцы еще долго не отпустят наличные. Их роль меняется — они уже не являются главной формой ежедневных платежей, но остаются важным элементом финансовой безопасности в условиях нестабильности. И этот баланс еще долго будет определять наши финансовые привычки.
Комментарии - 3
Достатньо почитати кількість відгуків з блокуваннями банківських рахунків, щоб зрозуміти який вибір правильний, а який безготівка :)
Об`єктивно, готівці (монети теж враховуємо) тисячі років, так можливо це допомогло б якійсь мірі «подобалити» тіньову економіку, але будемо відверті, ну всім відомо, скільки депутатів живуть за рахунок кришування тіньової економіки, плюс жоден банк України не може гарантувати 100% безпеку, адже кошти на рахунку можуть зникати, перераховуватися на інші карти без відома власника, кредити можуть відкриватися і купа всього іншого, тут достатньо почитати відгуки про банки на Мінфін, та що вже там, можна прочитати новини про американський citibank котрий не один, і не два рази, а значно більше, «помилково» перераховував від 1 мільйона до 81 трильйона доларів США, так в банк (за повідомленнями) наче відносно швидко все зрозуміли і повернули гроші куди треба, ніхто не постраждав, ну принаймні так ЗМІ запевняють, але сенс в тому, що кому на карту впало 81 трильйон доларів, а це американський банк, тому якщо в американських провідних банках подібні випадки трапляються, то чи варто очікувати супер мега «захист» ваших грошей в українському банку і українській юрисдикції? Тут кожен сам дасть собі відповідь.
Плюс збої електроніки, перепади напруги, блекаути і «зависання» розрахункових апаратів теж завжди присутні.
Це хрень повна, по-перше банкам так само здають підроблені купюри, котрі потім потрапляють до населення, читав якось, що людина отримала купюру (долар) в банку, потім здала назад в цей же банк, але банк не прийняв видану ними ж купюру, сказавши що купюра не справжня. Плюс в банках дуже і дуже часто видають не валюту, а труху, особливо якщо мова про долар.