Инфляция в Украине выросла с 15,1 до 15,9%

Рост цен в Украине ускорился до максимума за два года. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

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Как изменились цены

По данным статистического ведомства, потребительские цены в Украине в мае 2025 г. выросли на 1,3%. Годовая инфляция ускорилась до 15,9% по сравнению с 15,1% в апреле.

Инфляция выросла до максимума с апреля 2023 г., когда она составляла 17,9%.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 22,1%. Больше всего подорожали яйца — на 86,0%, овощи — на 35,7%, подсолнечное масло — на 35,4%, фрукты — на 33,5% и сливочное масло — 28,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 18,3%, на одежду и обувь снизились на 4,8%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 20,1%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику выросли на 2,4%, здравоохранение подорожало на 13,1%, цены на транспорт выросли на 5,8% (в частности, горючее подорожало на 1,2%), на связь — на 18,5%, на отдых и культуру — на 2% рестораны и гостиницы — на 15,2%, разные товары и услуги — на 11,9%.