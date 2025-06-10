НБУ забрал лицензию у AvansCredit из-за российского паспорта директора

Национальный банк принял решение отобрать лицензию у финансовой компании ООО «Аванс Кредит » из-за недостоверной информации о деловой репутации, в частности, наличие у директора гражданства россии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба НБУ , передает Минфин.

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Причины отказа в лицензии

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ 9 июня признал деловую репутацию компании небезупречной. Как пояснили в регуляторе, 22 мая 2025 г. было обнаружено, что «Аванс Кредит» предоставил ложные данные, утверждая, что ее руководитель не имеет гражданства или налогового резидентства рф. Компания, работающая под брендом AvansCredit, занимается выдачей микрокредитов.

Владельцы и связанные компании

По данным НБУ, владельцем «Аванс Кредит» через литовскую фирму «Имарина» является гражданин Литвы Игнас Дундулис. Директором компании значится Евгений Жимайлов. Дундулис также владел ООО «Кредитное учреждение 'Европейская кредитная группа'» (бренд «ЕвроДеньги»), которое с марта 2024 года принадлежит Руслану Коновальчуку, пишет Бизнесс Цензор.