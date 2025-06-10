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10 июня 2025, 8:33 Читати українською

Всемирный банк повысил черту бедности до $3 на человека в день

Всемирный банк повысил международную черту бедности до $3 на человека в день. Об этом сообщила организация 5 июня, пишет «Минфин».

Всемирный банк повысил международную черту бедности до $3 на человека в день.
Фото: depositphotos

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Детали

Предыдущий показатель составлял $2,15 и был основан на данных о паритете покупательской способности (ППС) стран за 2017 год.

Как поясняет Всемирный банк, данные ППС используются для конвертации различных валют в общую единицу с учетом разницы цен между странами — их обновление привело к пересмотру оценки самого понятия «черта бедности».

Наиболее актуальные сведения были собраны в 2021 году и опубликованы в 2024-ом. Также изменение черты бедности учитывает последние улучшения в измерении благосостояния в странах с низким уровнем дохода, отметили в организации. В частности, в таких государствах стала собираться более точная статистика о стоимости основных продуктов питания, одежды и жилья.

Черта бедности позволяет определить, сколько людей живет в нищете. По новым оценкам, на 2022 год их было около 838 миллионов человек или 10,5% от всего населения планеты. Повышение порога до $3 вместе с другими методологическими изменениями повысило эту оценку на 125 миллионов.

Причем некоторые методологические правки, например, использование обновленных данных об Индии, наоборот исключали часть людей из крайне бедных.

В результате, «противоборствующих сил» оценка числа нищих в Южной Азии была снижена на 45 миллионов, в других регионах — повышена. В результате, половина «новых» бедных пришлась на страны Африки к югу от Сахары: оценка числа людей, живущих там за чертой бедности, увеличилась на 111 миллионов человек.

«Мир беднее, чем мы думали, и менее вероятно, что сможет искоренить крайнюю нищету к 2030 году, поскольку крайняя нищета все больше концентрируется в странах Африки к югу от Сахары и нестабильных странах», — пишут экономисты Всемирного банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Lololoq
Lololoq
10 июня 2025, 8:46
#
Т. е. бедные это те, кто получает чистыми приблизительно до 3700 в месяц. Так у нас налоги и акцизы с бедняков берут получается! Необлагаемый минимум доходов граждан должен быть 3700грн в месяц, а у нас 17грн! Т. е. налоги дерут не только с бедных, но и с нищих. Может внести изменения в законодательство по поводу выборов в военное время и провести выборы? Ещё 10 лет такого управления страна не переживёт.
+
0
krv77
krv77
10 июня 2025, 11:20
#
На сегодня 3*20*41.55=2493.
Почему 3700?
+
0
VikaKurort
VikaKurort
10 июня 2025, 10:19
#
Тільки не риса бідності, а межа Цей гугл транслейт з свинособачої мови з тієї ж опери що й пекельні борошна :)
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