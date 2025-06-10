С начала 2025 года бизнес получил 12 537 льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на общую сумму более 39 млрд гривен. С начала программы в феврале 2020 года бизнес привлек почти 117 тысяч кредитов на сумму 405 млрд гривен. Об этом сообщило Минэкономики в понедельник, 9 июня.

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На прошлой неделе украинские предприниматели получили 804 льготных кредита на 2,1 млрд гривен.

«Правительство продолжает финансировать программу „Доступные кредиты 5−7−9%“. На прошлой неделе мы перечислили Фонду развития предпринимательства очередной транш в 2 млрд грн для компенсации процентных ставок по льготным кредитам, выдаваемым банками в мае. Благодаря этому предприятия, модернизирующие и расширяющие производство, а также занимающиеся переработкой, могут рассчитывать на доступное финансирование. А для бизнеса, работающего в прифронтовых регионах, правительство увеличило с двух до пяти лет срок, в течение которого такие компании смогут кредитоваться под 1%», — отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

С начала года в рамках программы бизнес получил:

9,7 млрд грн — инвестиционные кредиты;

8,3 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

8,1 млрд грн — на переработку;

6,6 млрд грн — на пополнение оборотных средств.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

Регионы-лидеры

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (54,2 тыс.), Ощадбанк (17,9 тыс.) и Укргазбанк (6,4 тыс.).